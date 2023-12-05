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خطوات إصدار مشهد ضماني

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ مساءً
خطوات إصدار مشهد ضماني
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات إصدار مشهد ضماني.

إصدار مشهد ضماني

وقالت الوزارة عبر حساب العناية بالمستفيدين على منصة إكس: إنه يجب أولًا الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم الذهاب إلى أعلى الصفحة على اليسار ثم النقر على الاسم وبعدها اختيار إصدار مشهد ضماني ثم يتم اختيار البرنامج (برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي) ثم إصدار مشهد للمستفيد الأساسي أو التابع.

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الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي

– قم بالدخول إلى رابط الضمان المطور  (من هنا).

– قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.

– قم بالضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.

– في الصفحة الرئيسة اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.

– سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية.

خطوات الاعتراض على عدم الأهلية

– الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا)

– برامج الدعم الخاصة بي.

– برنامج الضمان الاجتماعي.

– الأهلية والاستحقاق.

– استعراض تفاصيل دورة الأهلية.

– تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.

– تسليم الاعتراض.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

– يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.

– الإقامة الدائمة في المملكة.

– استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.

– الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.

– أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالًا للفرد الواحد.

– استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.

– عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

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