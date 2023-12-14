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خطوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن برقم الهوية

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
خطوات الاستعلام عن دعم حساب المواطن برقم الهوية
المواطن - فريق التحرير

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يتيح برنامج حساب المواطن، الاستعلام عن الدعم برقم الهوية في حالة الاستحقاق واستيفاء شروط الأهلية والاستحقاق.

 خطوات استعلام حساب المواطن برقم الهوية

وفي التفاصيل، أتاحت وزارة الموارد البشرية إمكانية الاستعلام عن حساب المواطن باستخدام رقم الهوية نفاذ، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة كما يلي:

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– يلزم الدخول إلى الموقع الخاص بحساب المواطن ثم الضغط على كلمة دخول.
– يقوم الشخص الراغب في الاستعلام بإدخال رقم الهوية والرقم السري، وعليه إكمال البيانات اللازمة.
– يُصدر موقع حساب المواطن البيان الفوري لقيمة الراتب المستحق لهذا الشخص.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

– ألا يكون المستفيد من الأشخاص الذين يمتلكون عقارات أو أراضي أو ما شابه ذلك، وعليه أن يثبت ذلك بالأدلة والمستندات الموثقة رسميًا.

– يشترط في الشخص الذي يحصل على هذا الدعم أن يكون سعودي الجنسية

– يجب ألا يقل عمره عن 18 عامًا.

– ألا يكون هذا الشخص داخل السجن أو حكم عليه في قضايا مخلة.

– الشرط الأساسي في هذه الشروط هو أن يكون هذا الشخص من أصحاب الدخول الضعيفة.

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