خطوات التنازل عن الدعم السكني للزوجة

أكد برنامج سكني أنه بإمكان المستفيد التنازل للزوجة عن طريق المنصة، حيث يمكن زيارة الملف الشخصي والنقر على قسم الاستحقاق ثم خدمة التنازل عن الدعم السكني علمًا أن سرعة معالجة الطلب تعتمد على دقة المعلومات وصحتها.

شروط الحصول على الدعم

وحددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في وقت سابق شروط الحصول على الدعم في سكني وهو كما يلي: