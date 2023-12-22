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خطوات تعطيل خاصية الشراء عن طريق الإنترنت في تطبيق الراجحي

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٤ صباحاً
خطوات تعطيل خاصية الشراء عن طريق الإنترنت في تطبيق الراجحي
المواطن - فريق التحرير

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يعاني بعض المستخدمين من التعرض إلى الاحتيال عند الشراء عن طريق الإنترنت بسبب عدم خبراتهم الكافية في التعامل مع الرسائل الاحتيالية أو المواقع غير الموثوق بها والتي تستولي على بياناتهم المالية لكن هناك دائمًا خيارات متعددة للتعامل مع هذه المواقع من أسهلها وأبرزها إغلاق خاصية الشراء أونلاين في حال لم يكن لدينا رغبة في البيع والشراء عن طريق الإنترنت.

وتلقت خدمة المستفيدين في مصرف الراجحي عبر منصة إكس سؤالًا من إحدى المتابعات قالت فيه : أنا صارت لي مثل مشكلة وقفت بطاقتي من التطبيق وبطبع بدل فاقد، بس كيف أقفل الشراء عن طريق الإنترنت وش الطريقة؟

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إلغاء الشراء في تطبيق الراجحي

وردت عليها خدمة المستفيدين بالقول : يمكن إلغاء عمليات الشراء من الإنترنت من خلال ما يلي:

  • تسجيل الدخول على تطبيق الراجحي.
  • اختيار الحساب الخاص في حال وجود أكثر من حساب.
  • بعدها اضغط على المزيد.
  • اختر إلغاء الشراء عن طريق الإنترنت.

مواجهة الاحتيال المالي

وفي وقت سابق كشف الأستاذ المشارك في الأمن السيبراني والبيانات الضخمة الدكتور سلطان الشمراني، عن أساليب المحتالين وطرق الوقاية من التصيد والاحتيال المالي، خاصة مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساعد المخترقين على اصطياد ضحاياهم في وقت وجيز.

التحقق من المواقع

وقال الشمراني إن أول إشكالية تواجه الأشخاص هو اختلاط المواقع حيث يعمد المحتالون على استخدام مواقع تشبه أسماء المواقع الحكومية لخداع الضحايا، داعيًا إلى ضرورة التحقق من المواقع التي يتم الدخول إليها.

تحديث البرامج المستخدمة

كما أشار إلى ضرورة تحديث البرامج المستخدمة، بشكل جيد لآخر إصدار، لأنه في بعض الحالات يكون هناك ثغرات في بعض التطبيقات والبرامج ويتم اكتشافها وتلافيها في الإصدارات التالية وهو ما يوجب عملية التحديث.

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