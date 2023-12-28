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عبر المنصة الإلكترونية

خطوات تقديم اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
خطوات تقديم اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي
المواطن - فريق التحرير

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استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية بشأن أهلية الضمان الاجتماعي.

وقالت الوزارة عبر منصة إكس، ردًا على استفسارات في هذا الشأن إن الاعتراض يتم تقديمه من هنا واختيار برامج الدعم الخاصة بي، ثم برنامج الضمان الاجتماعي وبعدها اختيار الأهلية والاستحقاق ثم استعراض تفاصيل دورة الأهلية وبعد ذلك اختيار تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض وأخيرًا تسليم الاعتراض.

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أهلية الضمان الاجتماعي

ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ” البطاقة الرقمية ” من خلال الخطوات التالية:

  • تحميل تطبيق HRSD
  • تسجيل الدخول إلى التطبيق.
  • انتقل إلى حسابي أسفل الشاشة.
  • انتقل إلى البطاقة الرقمية
  • الضغط على خانة التفاصيل ستظهر لك نتائج الأهلية.

تفعيل البطاقة الرقمية

وتتيح البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان.

ولتفعيل البطاقة يجب القيام بما يلي:

  • تحميل تطبيق نفاذ وتسجيل الدخول من خلال بيانات أبشر.
  • بعد ذلك قم بتحميل تطبيق HRSD الخاص بالموارد البشرية.
  • التأكد من تحميل آخر نسخة محدثة في متجر التطبيقات بحسب نوع نظام التشغيل الخاص بك.
  • تسجيل الدخول إلى تطبيق HRSD سيطلب منك إضافة السجل المدني والتحقق عبر نفاذ عبر اختيار الرقم الذي يظهر لك في رسالة التفعيل.

موعد معاش الضمان الاجتماعي

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 25 من معاش الضمان الاجتماعي يوم الاثنين الأول من يناير المقبل وفق الجدولة الزمنية للبرنامج.

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