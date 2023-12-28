خطوات تقديم اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي اليمامة للحديد توصي بعدم توزيع أرباح نقدية ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.6% في الربع الثالث أزمة صحية طارئة تُدخل ولد الديرة إلى المستشفى لا تخبروا ChatGPT بأسراركم! خطوات سهلة لـ مبايعة المركبات عبر أبشر توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 11 منطقة قرار عسكري من زعيم كوريا الشمالية انتصار جديد لترامب بعد قرار المحكمة العليا
استعرضت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات تقديم اعتراض عبر المنصة الإلكترونية بشأن أهلية الضمان الاجتماعي.
وقالت الوزارة عبر منصة إكس، ردًا على استفسارات في هذا الشأن إن الاعتراض يتم تقديمه من هنا واختيار برامج الدعم الخاصة بي، ثم برنامج الضمان الاجتماعي وبعدها اختيار الأهلية والاستحقاق ثم استعراض تفاصيل دورة الأهلية وبعد ذلك اختيار تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض وأخيرًا تسليم الاعتراض.
ويمكن الاستعلام عن نتائج الأهلية إما عن طريق الموقع الإلكتروني، كما يمكن الاستعلام عن طريق تطبيق الضمان HRSD ” البطاقة الرقمية ” من خلال الخطوات التالية:
وتتيح البطاقة الرقمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي إمكانية استخدامها كمشهد ضماني، يثبت بأنه أحد المستفيدين المؤهلين في برنامج الضمان.
ولتفعيل البطاقة يجب القيام بما يلي:
ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة 25 من معاش الضمان الاجتماعي يوم الاثنين الأول من يناير المقبل وفق الجدولة الزمنية للبرنامج.