خطوات تقديم شكوى على مكتب أو شركة الاستقدام عبر مساند

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استعرضت منصة مساند، اليوم الثلاثاء، خطوات تقديم شكوى على مكتب أو شركة الاستقدام.
وقال مساند عبر منصة إكس ردًّا على استفسارات في هذا الشأن: يمكن تقديم شكوى على مكتب/ شركة الاستقدام من خلال الدخول إلى حسابك لدى مساند- العقود- اختيار العقد المراد تقديم شكوى عليه- تفاصيل الطلب- رفع شكوى- اختيار نوع الشكوى- إدخال تفاصيل الشكوى وسيقوم فريقنا بمتابعة الشكوى لحين استعادة الحقوق.
يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.