خطوات خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية عبر أبشر

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استعرضت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية وخطوات الاستفادة منها.
وقالت الأحوال المدنية عبر حسابها بمنصة إكس: إن خدمة التحقق من شهادة الميلاد الرقمية تمكن المواطنين والمواطنات والمقيمين من إمكانية التحقق من بيانات شهادة الميلاد إلكترونيًّا.
يتم أولًا الدخول إلى موقع منصة أبشر ثم خدماتي وبعدها اختيار استعلامات والأحوال المدنية ثم التحقق من شهادة ميلاد.
وبعد ذلك يتم إدخال رقم الهوية الوطنية والإقامة ثم إدخال تاريخ الميلاد، وبعدها يستعرض النظام خدمة التحقق من شهادة الميلاد.