خطوات سهلة لـ مبايعة المركبات عبر أبشر توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 11 منطقة قرار عسكري من زعيم كوريا الشمالية انتصار جديد لترامب بعد قرار المحكمة العليا أمطار وبرد وسيول وصواعق في المدينة المنورة حتى الصباح لحظات لا تُنسى لأغرب حوادث الطائرات في 2023 خسارة ثقيلة لـ إيفرتون ضد مان سيتي بثلاثية تاليسكا يستفز حمدالله .. مقطع فيديو يكشف التفاصيل الداخلية تواصل مشاركتها في مهرجان الإبل بـ واحة الأمن فوز ثمين لـ تشيلسي ضد كريستال بالاس
أكدت الإدارة العامة للمرور أن خدمة (مبايعة المركبات) تتيح للأفراد إمكانية إتمام مبايعة المركبات آليّاً عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.
وقال المرور إن ذلك بعد معاينة وفحص المشتري للمركبة، وحصول التراضي بين البائع والمشتري على إتمام المبايعة بثمن محدد، وفق خطوات سهلة وميسرة.
وتتيح خدمة (استبدال اللوحات) للأفراد إمكانية استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلب اللوحات بشعار مميز أو بشكل طولي دون الحاجة لزيارة مقار المرور.