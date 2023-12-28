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خطوات سهلة لـ مبايعة المركبات عبر أبشر

الخميس ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ صباحاً
خطوات سهلة لـ مبايعة المركبات عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أكدت الإدارة العامة للمرور أن خدمة (مبايعة المركبات) تتيح للأفراد إمكانية إتمام مبايعة المركبات آليّاً عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.

فحص وتراضٍ

وقال المرور إن ذلك بعد معاينة وفحص المشتري للمركبة، وحصول التراضي بين البائع والمشتري على إتمام المبايعة بثمن محدد، وفق خطوات سهلة وميسرة.

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وتتيح خدمة (استبدال اللوحات) للأفراد إمكانية استبدال اللوحات التالفة والمفقودة، وطلب اللوحات بشعار مميز أو بشكل طولي دون الحاجة لزيارة مقار المرور.

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