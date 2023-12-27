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خطوات ومتطلبات تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري لدى التأمينات

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ مساءً
خطوات ومتطلبات تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري لدى التأمينات
المواطن - فريق التحرير

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أكدت مؤسسة التأمينات أنه بإمكان المشترك الاختياري تعديل شريحة دخله عبر خدمة تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري قبل تاريخ 31 يناير 2024م.

خطوات تعديل شريحة الدخل

وقالت التأمينات عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الأربعاء: إن خطوات الخدمة كما يلي:

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النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.

اختيار الاشتراكات.

اختيار تعديل شريحة الدخل.

تحديد شريحة الأجر المطلوبة والنقر على تقديم.​

متطلبات الخدمة

أما متطلبات الخدمة فهي ​تقديم الطلب قبل بداية السنة التأمينية حسب التقويم الميلادي ولغاية آخر يوم من شهر يناير من السنة التأمينية الجديدة.

وفي حال اختيار رفع شريحة الدخل، يجب التأكد أن الشريحة بالنموذج هي الشريحة التالية للشريحة السابقة.​

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