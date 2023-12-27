خطوات ومتطلبات تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري لدى التأمينات موعد مباراة آرسنال ضد وست هام والقنوات الناقلة لقطة طريفة من ساديو ماني تجاه زكريا هوساوي إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بقطاع العارضة تاسي يُنهى تعاملاته بنهاية 9 أشهر بتداولات بلغت 974 مليار ريال فرص حمدالله في البقاء بـ الاتحاد تزداد الأمر بالمعروف تنفذ ورش عمل لمديري عموم الفروع والإدارات جستنيه مُشيدًا بالاتحاد السعودي: اتخذ قرارًا في الوقت المناسب ولي العهد يزور مفتي عام المملكة نيوم تعلن عن “نورلانا” الوجهة السكنية الساحلية الجديدة للاستجمام وتجديد الصحة
أكدت مؤسسة التأمينات أنه بإمكان المشترك الاختياري تعديل شريحة دخله عبر خدمة تعديل شريحة الدخل للمشترك الاختياري قبل تاريخ 31 يناير 2024م.
وقالت التأمينات عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الأربعاء: إن خطوات الخدمة كما يلي:
النقر على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.
اختيار الاشتراكات.
اختيار تعديل شريحة الدخل.
تحديد شريحة الأجر المطلوبة والنقر على تقديم.
أما متطلبات الخدمة فهي تقديم الطلب قبل بداية السنة التأمينية حسب التقويم الميلادي ولغاية آخر يوم من شهر يناير من السنة التأمينية الجديدة.
وفي حال اختيار رفع شريحة الدخل، يجب التأكد أن الشريحة بالنموذج هي الشريحة التالية للشريحة السابقة.