خطيب المسجد الحرام: لو كشف الله الستر عن الناس لعمّت العداوة والبغضاء

خطيب المسجد الحرام: ستر العبد عيب أخيه من أعظم علامات الصلاح حساب المواطن : الإفصاح يشمل الراتب شاملًا البدلات والعلاوات تفوق أبطال آسيا ضد الأفارقة بكأس العالم للأندية كريستيانو رونالدو يسعى لفض شراكته مع ميتروفيتش إحباط تهريب 117 ألف حبة كبتاجون و6 كجم من الشبو الأندية الأوروبية ترفض السوبر ليج! قياس: دخول اختبار القدرات بالهوية الوطنية أو جواز السفر أو الرخصة هل يعود عبدالله المعيوف للأخضر بعد إصابة العويس؟ موسكو: قد نقطع علاقاتنا مع أمريكا إذا صادرت الأصول الروسية ضمك دون هزيمة للمباراة الـ8 تواليًا
أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، المسلمين بتقوى الله وعبادته، والتقرب إليه بطاعته بما يرضيه وتجنب مساخطه ومناهيه.
وقال فضيلته: “كرّم الله بني آدم بالستر واللباس دون سائر المخلوقات، كما كرمهم بالزينة والتزين، وحين وسوس الشيطان لآدم وحواء عليهما السلام وأكلا من الشجرة كانت العقوبة أن بدت لهما سوءاتهم”، مبيناً أن الإنسان هو الوحيد من بين المخلوقات الذي يستتر، ويلبس، ويتزين، وحين تنتكس عنده الفطرة يخلع ستر الله عليه، ويدخل في القبائح والفضائح، وكشف السوءات والعورات.
وأشار فضيلة الشيخ ابن حميد، إلى أن الله تعالى أحكم الستر بالدين والشرع، فبيّن للإنسان ما يجب عليه ستره من بدنه، وأفعاله، ومشاعره، وبيّن له ما يكشف وما لا يكشف، وبيّن له حدود الإظهار والإخفاء بل ربط الله الستر بالجمال: جمال اللباس، وجمال الصورة، وجمال التقوى، موضحاً أن الستر يحافظ على طهارة المجتمع، ويبقي على سمته ووقاره، فتحفظ الآذان عن سماع البذيء من الأقوال، وتغض الأبصار عن المستقبح من المناظر، والستر هو تغطية المسلم عيوبه، وإخفاء هناته، وما يقع منه، وعدم كشفها للناس مع ما يطلب من الندم، والتوبة، والاستغفار، والستر إخفاء، وصون، وحفظ، والستر مقرون بالأدب، والحكمة، والذوق، ورهافة الحس.
وأكد إمام وخطيب المسجد الحرام، أن من أعظم علامات الصلاح “ستر العبد على أخيه عيبه، وحسن ظنه بإخوانه، واشتغاله بعيبه عن عيوب الناس”، وما ستر الناس عليهم بيوتهم، والتجسس والتحسس، فإنه مفسد لدينك، ومفسد الأخلاق الناس، مشيراً إلى أن الستر منة عظيمة، ونعمة جسيمة لو كشفها الله عن الناس لافتضحوا، ولما نظر أحد إلى وجه أخيه، ولعمت العداوة والبغضاء.