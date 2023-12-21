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الحركة الفلسطينية ترفض الهدن القصيرة

خلاف بين حماس وإسرائيل حول مدة هدنة وقف إطلاق النار

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٥ مساءً
خلاف بين حماس وإسرائيل حول مدة هدنة وقف إطلاق النار
المواطن - فريق التحرير

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أبدت حركة حماس تحفظها على الهدن القصيرة، مطالبة بوقف لإطلاق النار لا يقل عن 14 يوماً، مما يضع العديد من الصعوبات أمام المفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقف إطلاق النار في غزة

ولم ينجح إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي في حماس الذي وصل القاهرة أمس في التوصل لاتفاق حتى الآن. فيما تمسكت تل أبيب بوقف لإطلاق النار يستمر 5 أيام، على أن يتم تجديده يومياً بعد ذلك.

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ورفضت حركة حماس التفاوض مع استمرار إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي. ودعت إلى وجود مناطق إيواء آمنة للمدنيين الفلسطينيين، لا تتعرض لأي هجمات أو تتواجد فيها قوات إسرائيلية، على أن تصل إليها المساعدات الغذائية والطبية الكافية.

وقف الاعتقالات العشوائية

إلى ذلك، طالبت الحركة الفلسطينية من الوسيط المصري والقطري وقف الاعتقالات العشوائية من أجل بدء أي مفاوضات جديدة خلال الفترة المقبلة.

 ومن ضمن الشروط التي وضعتها حماس أيضاً إلى جانب حركة الجهاد، تحديد عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم. إذ طالبتا بإطلاق 500 أسير فلسطيني من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى مع الجانب الإسرائيلي. لكن إسرائيل تحفظت على اللائحة المقترحة، ورفضت حتى اللحظة أن تقوم حماس باقتراح الأسماء.

شروط حماس

وتمسكت حماس بإرساء اتفاق شامل ينفذ على مرحلتين كحد أقصى، تمتد الأولى حتى الأسبوع المقبل مع عيد رأس السنة الجديدة، وتتركز حول وقف النار، أما المرحلة الثانية فتتضمن الأسرى.

وكانت هدنة سابقة امتدت أسبوعاً أواخر الشهر الماضي في نوفمبر، أفضت إلى تبادل أسرى بين الطرفين، لكنها عادت وانهارت مطلع الشهر الحالي، فيما أفرجت حماس حينها عن نحو 110 امرأة وطفل كانت تحتجزهم في غزة، مقابل إفراج إسرائيل عن 240 امرأة وطفلاً فلسطينياً.

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