خلاف بين حماس وإسرائيل حول مدة هدنة وقف إطلاق النار

أبدت حركة حماس تحفظها على الهدن القصيرة، مطالبة بوقف لإطلاق النار لا يقل عن 14 يوماً، مما يضع العديد من الصعوبات أمام المفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقف إطلاق النار في غزة

ولم ينجح إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي في حماس الذي وصل القاهرة أمس في التوصل لاتفاق حتى الآن. فيما تمسكت تل أبيب بوقف لإطلاق النار يستمر 5 أيام، على أن يتم تجديده يومياً بعد ذلك.

ورفضت حركة حماس التفاوض مع استمرار إطلاق النار من الجانب الإسرائيلي. ودعت إلى وجود مناطق إيواء آمنة للمدنيين الفلسطينيين، لا تتعرض لأي هجمات أو تتواجد فيها قوات إسرائيلية، على أن تصل إليها المساعدات الغذائية والطبية الكافية.

وقف الاعتقالات العشوائية

إلى ذلك، طالبت الحركة الفلسطينية من الوسيط المصري والقطري وقف الاعتقالات العشوائية من أجل بدء أي مفاوضات جديدة خلال الفترة المقبلة.