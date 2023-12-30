أبو نورة .. محمد عبده يهدي جائزة الأسطوانة الذهبية لأطفال غزة دليل جديد يُقرب كاسيميرو من النصر خلل تقني.. تيك توك يثير الجدل بطلب رمز مرور آيفون القنوات الناقلة لـ مباراة يوفنتوس ضد روما الهيئة العامة للعقار: 96 ألف وحدة مفروزة بمساحات تتجاوز 30 مليون متر مربع سببان يمنعان موافقة الاتحاد على رحيل عبدالرزاق حمدالله لقطات من الأجواء لجريان شعيب الوعالي بالأرطاوية في الرياض ضبط 18553 مخالفًا بينهم 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف والأمانة الفيحاء يُحرم من ركلة جزاء أمام الهلال القبض على مواطنين في الجوف لترويجهما مواد مخدرة
واجه عدد من مستخدمي هاتف “آيفون” مشكلة في تطبيق “تيك توك”، حيث طلب منهم إدخال رمز مرور الهاتف عند فتح التطبيق.
وأوضح متحدث باسم الشركة: “تعد مطالبة مستخدمي نظام التشغيل iOS برمز المرور بمنزلة خطأ ناتج عن تحديث بدأنا تقديمه في الولايات المتحدة بالشراكة مع شريكنا الأمني في الولايات المتحدة”.
وأضاف: “أثرت هذه المشكلة في عدد صغير من الأشخاص، وقد انتهت المشكلة، ولن يرى الأشخاص النافذة المنبثقة من الآن فصاعدًا”.
وأوضح: “يستخدم نظام التشغيل iOS رمز المرور للمساعدة في التحقق من هوية المستخدم، ولم تتمكن تيك توك ولا شريكها الأمني الأميركي من جمع رموز مرور iOS الخاصة بالأشخاص أو الوصول إليها”.
ووفقًا لمنصة “تيك توك”، فإن النافذة المنبثقة كانت مجرد خطأ ويجب ألا تظهر بعد الآن لمستخدمي آيفون، في حين لم تظهر النافذة المنبثقة لمستخدمي آندرويد.
وفي العادة لا تطلب التطبيقات رمز مرور الهاتف، لذا أثارت النافذة المنبثقة القلق والارتباك بين المستخدمين.