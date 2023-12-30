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خلل تقني.. تيك توك يثير الجدل بطلب رمز مرور آيفون

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١١ مساءً
خلل تقني.. تيك توك يثير الجدل بطلب رمز مرور آيفون
المواطن - فريق التحرير

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واجه عدد من مستخدمي هاتف “آيفون” مشكلة في تطبيق “تيك توك”، حيث طلب منهم إدخال رمز مرور الهاتف عند فتح التطبيق.

وأوضح متحدث باسم الشركة: “تعد مطالبة مستخدمي نظام التشغيل iOS برمز المرور بمنزلة خطأ ناتج عن تحديث بدأنا تقديمه في الولايات المتحدة بالشراكة مع شريكنا الأمني في الولايات المتحدة”.

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وأضاف: “أثرت هذه المشكلة في عدد صغير من الأشخاص، وقد انتهت المشكلة، ولن يرى الأشخاص النافذة المنبثقة من الآن فصاعدًا”.

وأوضح: “يستخدم نظام التشغيل iOS رمز المرور للمساعدة في التحقق من هوية المستخدم، ولم تتمكن تيك توك ولا شريكها الأمني الأميركي من جمع رموز مرور iOS الخاصة بالأشخاص أو الوصول إليها”.

رمز مرور الهاتف

ووفقًا لمنصة “تيك توك”، فإن النافذة المنبثقة كانت مجرد خطأ ويجب ألا تظهر بعد الآن لمستخدمي آيفون، في حين لم تظهر النافذة المنبثقة لمستخدمي آندرويد.

وفي العادة لا تطلب التطبيقات رمز مرور الهاتف، لذا أثارت النافذة المنبثقة القلق والارتباك بين المستخدمين.

 

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