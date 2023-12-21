خماسية لـ ليفربول ضد وست هام تصعد به لنصف نهائي كأس الكاراباو

حقق الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول فوزًا كبيرًا على نادي وست هام يونايتد بخماسية لهدف ليتأهل بهذا الفوز إلى نصف نهائي بطولة كأس الكاراباو الإنجليزية.

ليفربول ضد وست هام

وخلال الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد وست هام، سجل اللاعب دومينيك سوبوسلاي الهدف الأول للريدز في الدقيقة الـ 28.

ثم في الشوط الثاني سجل ليفربول هدفين عبر كل من جونز وجاكبو في الدقيقتين الـ 56 والـ72 ثم قلص اللاعب بوين الفارق لوست هام في الدقيقة الـ 77.

وفي الدقيقتين الـ 82 والـ84 سجل كل من صلاح وجونز الهدفين الرابع والخامس لفريق ليفربول.