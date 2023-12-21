خماسية لـ ليفربول ضد وست هام تصعد به لنصف نهائي كأس الكاراباو مواجهة محتملة بين ترامب وأعلى سلطة قضائية بعد منعه من الترشح 10 ملايين زائر لفعاليات موسم الرياض 2023 أبل تخسر 400 مليون دولار نتيجة منع ساعتها الذكية جوجل تطلق تطبيق Chat المعاد تصميمه بايرن ميونخ يهزم فولفسبورج بشق الأنفس في الدوري الألماني حالات صرف تعويض الدفعة الواحدة لحظة إنقاذ سائح تائه بالقرب من ثوران بركان أيسلندا قصة طلاق بين رجل وزوجته بسبب مشهور في التواصل الاجتماعي! رغبة الخليج حول عبدالإله هوساوي تُقلق الهلال
حقق الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول فوزًا كبيرًا على نادي وست هام يونايتد بخماسية لهدف ليتأهل بهذا الفوز إلى نصف نهائي بطولة كأس الكاراباو الإنجليزية.
وخلال الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد وست هام، سجل اللاعب دومينيك سوبوسلاي الهدف الأول للريدز في الدقيقة الـ 28.
ثم في الشوط الثاني سجل ليفربول هدفين عبر كل من جونز وجاكبو في الدقيقتين الـ 56 والـ72 ثم قلص اللاعب بوين الفارق لوست هام في الدقيقة الـ 77.
وفي الدقيقتين الـ 82 والـ84 سجل كل من صلاح وجونز الهدفين الرابع والخامس لفريق ليفربول.