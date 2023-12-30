داليا شوقي تغيب عن مسلسل وبينا معاد: هند حكايتها خلصت

أعلنت الفنانة داليا شوقي عدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل وبينا معاد لأن قصة الشخصية التي كانت تجسدها في الجزء الأول انتهى حسب قولها.

اعتذار داليا شوقي

وكتبت شوقي عبر حسابها في انستقرام تقول:” كان سر كبير وتقيل بس اعتقد دلوقتي كلكوا عرفتوه : بالنسبالي هند حكايتها خلصت في أول جزء من وبينا ميعاد”.

وتابعت: “مقدرتش أكمل لتغيرات جذرية من وجهة نظري عن الشخصية وفي أشياء تانية كتير”.

وحول إسناد الدور إلى أميرة الديب قالت شوقي : “الأمانة راحت لشخص أنا بحبه جدًا وبتمني التوفيق للجميع.

شكرًا علي كل رسايلكم وعلى حبكم.. يا رب هند تفضل في قلوبكم زي ما هي كانت وستظل حتة مني”.

تفاعل الجماهير

وتفاعلت الجماهير مع ما أعلنته شوقي حيث قالت الفنانة داليا البحيري:” إنت قمر ومحترمة وموهوبة حبيبتي واحترامك لزمايلك يزيدك احترامي وتقديري”، فيما قالت صافيناز الوكيل: “كنت أتمني إنت اللي تعمليها برضه بس واضح إن فيه حاجة كبيرة منعتك كل الخير ليكي”، أما عبير فقالت: ” أكيد كل حاجة خير بس أنا حبيتك أوي والله وتأثرت بيكي حرفيًا من أكتر الشخصيات اللي دخلت جوايا وأكيد مش لوحدي يعني اللي حسيت بكدا”.

يذكر أن داليا شوقي هي ممثلة مصرية وُلدت في 26 نوفمبر عام 1994 ودرست التسويق والمسرح في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي ابنة الممثّلة المصريّة منال الفطاطري وشقيقة الممثلة بسنت شوقي.