دبلوماسية السعودية تبهر العالم والفخر يعتلي السعوديين

يغمر السعوديين مشاعر اعتزاز وطنية سامية نظرًا لما تحقق من إنجازات سعودية على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث باتوا ينظرون بثقة نحو المستقبل وصنع المعجزات بفضل الخطط التنموية التي وضعتها الرؤية الوطنية 2030 بمتابعة دقيقة من القيادة الحكيمة.

إنجازات متوالية

لفتت الرياض أنظار العالم تجاه إنجازاتها المتوالية والمدهشة لعام 2023م، ويومًا بعد يوم تتصدر المشهد التنافسي عالميًّا، من استضافة كأس العالم للأندية 2023، وكأس اَسيا 2027، وكأس العالم 2034، وإكسبو الرياض 2030.

نجحت الرياض بفضل دبلوماسيتها الرائدة أن تبهر العالم بقدراتها الهائلة وإمكاناتها العظيمة وتنال الثقة الدولية بكل جدارة واستحقاق لاسيما أنها فازت ولأول مرة في التاريخ من الجولة الأولى.

وتصدرت المملكة العربية السعودية دول مجموعة العشرين، واحتلت الصدارة والمركز الثاني عالميًّا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين محققةً نموًّا 50% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023م، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م، واستقبلت المملكة حوالي 7.8 ملايين سائح دولي لجميع الأغراض خلال الربع الأول من عام 2023م الذي يمثل أعلى أداء ربعي تاريخيًّا، لتحقق نموًّا بنسبة 64%.

سياسيًّا، عمقت الرياض حضورها الدولي لتصبح مركز الاتزان القوي في منطقة الشرق الأوسط، فالمملكة اليوم هي مركز القرار السياسي في المنطقة والعالمين العربي والإسلامي، حيث أقيمت القمة الخليجية مع رابطة دول الاَسيان، كما استضافت الرياض القمة الإسلامية الاستثنائية لمناقشة اعتداءات غزة، وكذلك القمة العربية، ثلاث قمم أقيمت في الرياض خلال 72ساعة، جهود سياسية مثمرة ودبلوماسية عظيمة لا تقوم بها سوى دولة ذات ثقل سياسي وريادة عالمية.

4 مناطق اقتصادية

اقتصاديًّا، تم إطلاق 4 مناطق اقتصادية حيوية ذات مواقع إستراتيجية مهمة، في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك لتوزيع سبل الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية للوطن.

رياضيًّا، أصبح عشاق الكرة المستديرة حول العالم يبحثون عن ترددات القنوات الرياضية السعودية من أجل مشاهدة الدوري السعودي لاسيما بعد نجاح صندوق الاستثمارات السعودي في استقطاب أهم وأبرز لاعبي كرة القدم في العالم.

تكنولوجيًّا، حقق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني إنجازات عظيمة رغم حداثة إنشائه، فهو الأول عربيًّا في مؤشر الأمن السيبراني، كما دخلت المملكة موسوعة جينيس، كصاحبة أكبر تجمع دولي للمبرمجين، في مدينة جدة لأكثر من ثلاثة اَلاف مبرمج عالمي تم الاستفادة من خبراتهم.

وفي مجال الفضاء تم إطلاق أول رحلة سعودية إلى محطة الفضاء الدولية، وكان على متنها أول رائدة فضاء سعودية، خطوة جبارة والأولى تجاه الفضاء.