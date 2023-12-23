Icon

علي معلول يستعيد بريقه بكأس العالم للأندية 2023 Icon حكام مواجهتي اليوم في دوري روشن Icon دبلوماسية السعودية تبهر العالم والفخر يعتلي السعوديين Icon السعودية أصبحت الصين الجديدة لمقتنصي فرص النمو Icon برنامج تنمية القدرات البشرية يعلن عن وظائف شاغرة Icon الفراج عن كريستيانو رونالدو: أعشق من يعمل بشغف Icon 6 أرقام قياسية في كأس العالم للأندية بالسعودية Icon الاعتداء على الممثل الأمريكي تشارلي شين في منزله Icon السفارة في أستراليا للمواطنين: التزموا بالتعليمات.. حرائق وتقلبات جوية Icon غوارديولا: لم أتخيل الفوز بكأس العالم للأندية 2023 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لفتت الرياض الأنظار بإنجازاتها المتوالية والمدهشة

دبلوماسية السعودية تبهر العالم والفخر يعتلي السعوديين

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٤ مساءً
دبلوماسية السعودية تبهر العالم والفخر يعتلي السعوديين
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يغمر السعوديين مشاعر اعتزاز وطنية سامية نظرًا لما تحقق من إنجازات سعودية على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث باتوا ينظرون بثقة نحو المستقبل وصنع المعجزات بفضل الخطط التنموية التي وضعتها الرؤية الوطنية 2030 بمتابعة دقيقة من القيادة الحكيمة.

إنجازات متوالية

لفتت الرياض أنظار العالم تجاه إنجازاتها المتوالية والمدهشة لعام 2023م، ويومًا بعد يوم تتصدر المشهد التنافسي عالميًّا، من استضافة كأس العالم للأندية 2023، وكأس اَسيا 2027، وكأس العالم 2034، وإكسبو الرياض 2030.

قد يهمّك أيضاً
مدى خطورة متحور كورونا الجديد JN.1 بعدما أعلنت الصحة انتشاره

مدى خطورة متحور كورونا الجديد JN.1 بعدما أعلنت الصحة انتشاره

بتوجيه ولي العهد.. خالد بن سلمان يلتقي سوناك لاستعراض العلاقات الإستراتيجية

بتوجيه ولي العهد.. خالد بن سلمان يلتقي سوناك لاستعراض العلاقات الإستراتيجية

نجحت الرياض بفضل دبلوماسيتها الرائدة أن تبهر العالم بقدراتها الهائلة وإمكاناتها العظيمة وتنال الثقة الدولية بكل جدارة واستحقاق لاسيما أنها فازت ولأول مرة في التاريخ من الجولة الأولى.

وتصدرت المملكة العربية السعودية دول مجموعة العشرين، واحتلت الصدارة والمركز الثاني عالميًّا في نسبة نمو عدد السياح الدوليين محققةً نموًّا 50% في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023م، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019م، واستقبلت المملكة حوالي 7.8 ملايين سائح دولي لجميع الأغراض خلال الربع الأول من عام 2023م الذي يمثل أعلى أداء ربعي تاريخيًّا، لتحقق نموًّا بنسبة 64%.

سياسيًّا، عمقت الرياض حضورها الدولي لتصبح مركز الاتزان القوي في منطقة الشرق الأوسط، فالمملكة اليوم هي مركز القرار السياسي في المنطقة والعالمين العربي والإسلامي، حيث أقيمت القمة الخليجية مع رابطة دول الاَسيان، كما استضافت الرياض القمة الإسلامية الاستثنائية لمناقشة اعتداءات غزة، وكذلك القمة العربية، ثلاث قمم أقيمت في الرياض خلال 72ساعة، جهود سياسية مثمرة ودبلوماسية عظيمة لا تقوم بها سوى دولة ذات ثقل سياسي وريادة عالمية.

4 مناطق اقتصادية

اقتصاديًّا، تم إطلاق 4 مناطق اقتصادية حيوية ذات مواقع إستراتيجية مهمة، في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك لتوزيع سبل الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية للوطن.

رياضيًّا، أصبح عشاق الكرة المستديرة حول العالم يبحثون عن ترددات القنوات الرياضية السعودية من أجل مشاهدة الدوري السعودي لاسيما بعد نجاح صندوق الاستثمارات السعودي في استقطاب أهم وأبرز لاعبي كرة القدم في العالم.

تكنولوجيًّا، حقق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني إنجازات عظيمة رغم حداثة إنشائه، فهو الأول عربيًّا في مؤشر الأمن السيبراني، كما دخلت المملكة موسوعة جينيس، كصاحبة أكبر تجمع دولي للمبرمجين، في مدينة جدة لأكثر من ثلاثة اَلاف مبرمج عالمي تم الاستفادة من خبراتهم.

وفي مجال الفضاء تم إطلاق أول رحلة سعودية إلى محطة الفضاء الدولية، وكان على متنها أول رائدة فضاء سعودية، خطوة جبارة والأولى تجاه الفضاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم فعاليات جدة يستعد لتدشين آسيا الصغرى
الترفيه

تقويم فعاليات جدة يستعد لتدشين آسيا الصغرى

الترفيه
برنامج فوتوشوب فاشل يورط مصور لقطة أسرة الأمير ويليام
مشاهير

برنامج فوتوشوب فاشل يورط مصور لقطة أسرة...

مشاهير
موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد
الرياضة

موقف موسى ديمبلي من المشاركة ضد الاتحاد

الرياضة
تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر بإطلاق النار عليه في عسير
السعودية اليوم

تنفيذ حكم القتل بحق مواطن قتل آخر...

السعودية اليوم
10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة البلوت
الترفيه

10 آلاف ريال جائزة أسبوعية في مسابقة...

الترفيه
ميشايل يفتتح التسجيل لـ الهلال
الرياضة

ميشايل يفتتح التسجيل لـ الهلال

الرياضة
6 تأشيرات متنوعة تيسّر للمعتمرين القدوم من الهند إلى مكة المكرمة
السعودية اليوم

6 تأشيرات متنوعة تيسّر للمعتمرين القدوم من...

السعودية اليوم
لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب السعودية 2023
الرياضة

لقطات من دخول الرياضيين المشاركين في دورة...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه