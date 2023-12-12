أرامكو تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان دراسة : الأعشاب المرة تعزز المناعة وتقاوم الأمراض أمطار ديمية على سكاكا وتنبيه من طقس حائل مساند : 15 مهنة للاستقدام من بوروندي غازكو : توزيع 75 مليون ريال أرباحًا على المساهمين سابك توزع 4.8 مليار ريال على المساهمين التأمينات : تعويض ساند يشترط الخدمة 12 شهرًا قبل المطالبة الأولى بايدن يعترف : أنا صهيوني أشعر بدفء لا يتزعزع مع الجالية اليهودية نائب وزير الحج : سنضمن وصول حقيبة الحاج من الباب إلى الباب إنذار أحمر على تيماء: أمطار غزيرة حتى الـ9 مساء
يعتبر تعزيز المناعة هو الشغل الشاغل للأطباء بهدف تعزيز قدرة الجسم بشكل طبيعي على مقاومة الإصابة بالعديد من الأمراض، ويتم اللجوء إما للأطعمة والمشروبات التي تعزز من تلك المناعة أو الأدوية والتدخلات العلاجية في بعض الحالات لكن كلما كان الاعتماد على الأساليب الطبيعية كانت النتيجة أفضل.
وتوصل العلماء من جامعة سيبيريا الحكومية للطب إلى عدد من الخصائص المناعية للنباتات من جنس العشب المر الشائع في سيبيريا والشرق الأقصى.
وحسب مؤلفي الدراسة، فإن السكريات الموجودة في المستخلصات المائية لها تأثير مفيد على جهاز المناعة، حيث تحفز نشاط الخلايا ذات الكفاءة المناعية لدى الحيوانات المختبرية.
وتمكن العلماء من جامعة سيبيريا الحكومية للطب من اكتشاف مثل هذه الخصائص في نباتات تنتمي إلى جنس العشب المر. ومع النشاط المناعي الواضح لا تحتوي أنواع معيّنة من السكريات على شوائب بيروجينية وليس لها تأثير سام على الخلايا البلعمية (الخلايا الآكلة للبكتيريا)، أي أنها غير ضارة نسبيا لجسم الإنسان في التركيزات العلاجية الفعالة، مما يسمح باعتبارها مادة واعدة لتطوير دواء جديد.