دراسة : الأعشاب المرة تعزز المناعة وتقاوم الأمراض

يعتبر تعزيز المناعة هو الشغل الشاغل للأطباء بهدف تعزيز قدرة الجسم بشكل طبيعي على مقاومة الإصابة بالعديد من الأمراض، ويتم اللجوء إما للأطعمة والمشروبات التي تعزز من تلك المناعة أو الأدوية والتدخلات العلاجية في بعض الحالات لكن كلما كان الاعتماد على الأساليب الطبيعية كانت النتيجة أفضل.

الأعشاب المرة والمناعة

وتوصل العلماء من جامعة سيبيريا الحكومية للطب إلى عدد من الخصائص المناعية للنباتات من جنس العشب المر الشائع في سيبيريا والشرق الأقصى.

وحسب مؤلفي الدراسة، فإن السكريات الموجودة في المستخلصات المائية لها تأثير مفيد على جهاز المناعة، حيث تحفز نشاط الخلايا ذات الكفاءة المناعية لدى الحيوانات المختبرية.

الأدوية المناعية

وتمكن العلماء من جامعة سيبيريا الحكومية للطب من اكتشاف مثل هذه الخصائص في نباتات تنتمي إلى جنس العشب المر. ومع النشاط المناعي الواضح لا تحتوي أنواع معيّنة من السكريات على شوائب بيروجينية وليس لها تأثير سام على الخلايا البلعمية (الخلايا الآكلة للبكتيريا)، أي أنها غير ضارة نسبيا لجسم الإنسان في التركيزات العلاجية الفعالة، مما يسمح باعتبارها مادة واعدة لتطوير دواء جديد.