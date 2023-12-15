دراسة تربط بين أمراض القلب والأوعية الدموية وتأخير الفطور والعشاء

تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية من أشهر أسباب الوفاة حول العالم ويحاول الأطباء على مر العصور في البحث عن الأسباب التي تزيد من معدلات الإصابة بهذه الأمراض، التي ترتبط بالكثير من الأعراض إلا أن أحدث الدراسات ربطت بينها وبين نمط تناول الطعام.

أمراض القلب والأوعية الدموية

وبالرغم من أن تغيير نمط الحياة بشكل عام مثل ممارسة الرياضة وتنويع الأطعمة وإنقاص الوزن والتوازن في استهلاك اللحوم الحمراء وغيرها يساعد في تقليل الإصابة بتلك الأمراض إلا أن الدراسة الحديثة كشفت أن تأخير تناول الفطور وتأخير تناول العشاء أحد عوامل تحفيز تلك الأمراض.

مخاطر تأخير الوجبة الأولى

وبحسب نتائج دراسة علمية حديثة فإن تناول الوجبة الأولى في وقت لاحق من اليوم (عند تخطي وجبة الفطور مثلًا)، يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع زيادة بنسبة 6% في الخطر لكل ساعة تأخير.

على سبيل المثال، الشخص الذي يأكل لأول مرة في الساعة 9 صباحًا يكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 6% مقارنة بالشخص الذي يأكل في الساعة 8 صباحًا.

تقديم العشاء

وعندما يتعلق الأمر بالوجبة الأخيرة في اليوم، فإن تناول الطعام في وقت متأخر (بعد الساعة 9 مساء) يرتبط بزيادة بنسبة 28% في خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية مثل السكتة الدماغية مقارنة بتناول الطعام قبل الساعة 8 مساء، خاصة عند النساء.

كما ترتبط المدة الأطول للصيام أثناء الليل، أي الوقت بين الوجبة الأخيرة في اليوم والوجبة الأولى في اليوم التالي، بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية، ما يدعم فكرة تناول الوجبات الأولى والأخيرة في وقت مبكر من اليوم.