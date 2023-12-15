وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 28 لإغاثة غزة تشابه ظروف الاتحاد والأهلي المصري قبل قمة اليوم دراسة تربط بين أمراض القلب والأوعية الدموية وتأخير الفطور والعشاء ليون يسعى لانطلاقة قوية في ظهوره المونديالي الأول حساب المواطن : عدم تسجيل جميع التابعين يؤثر على الأهلية والاستحقاق الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو 2005 تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوحدة اليوم العلا أبرز وجهات نجوم مسلسل الواقع الأشهر دبي Bling استحواذ أرامكو على شركة النفط الباكستانية يعزز إستراتيجيتها على المستوى العالمي نيوم ستحدث تحولًا نوعيًّا بمفهوم الترفيه عبر وجهتها الفريدة أوتامو
تعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية من أشهر أسباب الوفاة حول العالم ويحاول الأطباء على مر العصور في البحث عن الأسباب التي تزيد من معدلات الإصابة بهذه الأمراض، التي ترتبط بالكثير من الأعراض إلا أن أحدث الدراسات ربطت بينها وبين نمط تناول الطعام.
وبالرغم من أن تغيير نمط الحياة بشكل عام مثل ممارسة الرياضة وتنويع الأطعمة وإنقاص الوزن والتوازن في استهلاك اللحوم الحمراء وغيرها يساعد في تقليل الإصابة بتلك الأمراض إلا أن الدراسة الحديثة كشفت أن تأخير تناول الفطور وتأخير تناول العشاء أحد عوامل تحفيز تلك الأمراض.
وبحسب نتائج دراسة علمية حديثة فإن تناول الوجبة الأولى في وقت لاحق من اليوم (عند تخطي وجبة الفطور مثلًا)، يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مع زيادة بنسبة 6% في الخطر لكل ساعة تأخير.
على سبيل المثال، الشخص الذي يأكل لأول مرة في الساعة 9 صباحًا يكون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 6% مقارنة بالشخص الذي يأكل في الساعة 8 صباحًا.
وعندما يتعلق الأمر بالوجبة الأخيرة في اليوم، فإن تناول الطعام في وقت متأخر (بعد الساعة 9 مساء) يرتبط بزيادة بنسبة 28% في خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية مثل السكتة الدماغية مقارنة بتناول الطعام قبل الساعة 8 مساء، خاصة عند النساء.