دراسة مثيرة تربط العقم بمستحضرات تصفيف الشعر

أثارت دراسة حديثة الجدل بعدما ربطت بين العقم الذي يصيب النساء بمادة كيميائية توجد بكثرة في العديد من منتجات تصفيف الشعر.

وقالت الدراسة إن مادة السيلوكسانات الموجودة في بعض أنواع المنتجات التي تستخدم لتنعيم ولمعان الشعر تحتوي على غازات سامة تنبعث منها عند تسخين الشعر.

خصائص السيلوكسانات

وتمتلك السيلوكسانات خصائص قليلة اللزوجة وتطايرية عالية وتعتبر من مرطبات البشرة كما تدخل في العديد من الكريمات والزيوت والبخاخات لإضفاء لمعان وتنعيم الشعر عن طريق منع دخول الرطوبة أو خروجها.

وبحسب الدراسة التي أجراها علماء في جامعة بوردو في ولاية إنديانا الأمريكية فإنه عند استخدام المواد التي تحتوي على السيلوكسانات مع الحرارة العالية من أدوات تجعيد وتنعيم الشعر، فإن منتجات الشعر المحملة بالسيلوكسان تتبخر وتطلق السموم في الهواء.

العقم ومشاكل الخصوبة

وربطت الدراسة السيلوكسانات المشتقة من السيليكون بمشاكل الخصوبة وعدم التوازن الهرموني وتليف الكبد. وحذر الباحثون من أن التعرض المتكرر لهذه المواد الكيميائية كجزء من الروتين اليومي يمكن أن يكون له آثار صحية.

وتشير دراسات سابقة إلى أن سيلوكسان D5 الأكثر إثارة للقلق يؤدي إلى آثار ضارة على الجهاز التنفسي والكبد والجهاز العصبي لحيوانات المختبر. وتم بالفعل تقييد استخدام المادة الكيميائية في مستحضرات التجميل في الاتحاد الأوروبي بسبب هذا الأمر”.