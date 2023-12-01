Icon

دراسة مثيرة تربط العقم بمستحضرات تصفيف الشعر Icon بصمة كريستيانو رونالدو لا تغيب عن الديربيات Icon خطيب المسجد النبوي : تبرعات السعوديين لدعم المحتاجين في غزة آتت أكلها Icon كولومبي يُدير ديربي الهلال والنصر Icon خطيب المسجد الحرام : احذروا استمراء المعاصي بمشاهدة القبائح والمنكرات Icon حساب المواطن : الموافقة على الاعتراض شرط دراسة الأهلية Icon ميتروفيتش لا يفوز في أول ديربي Icon ممدوح بن عبدالعزيز .. الزاهد العابد الكريم المتواضع Icon امتزجت روائح المطاعم لتمحي جمال تفاصيل شارع ثلاثين السليمانية القديم Icon التشكيل المتوقع لـ ديربي الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم

دراسة مثيرة تربط العقم بمستحضرات تصفيف الشعر

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٣ مساءً
دراسة مثيرة تربط العقم بمستحضرات تصفيف الشعر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثارت دراسة حديثة الجدل بعدما ربطت بين العقم الذي يصيب النساء بمادة كيميائية توجد بكثرة في العديد من منتجات تصفيف الشعر.

وقالت الدراسة إن مادة السيلوكسانات الموجودة في بعض أنواع المنتجات التي تستخدم لتنعيم ولمعان الشعر تحتوي على غازات سامة تنبعث منها عند تسخين الشعر.

قد يهمّك أيضاً
التشكيل المثالي للجولة الـ14 بدوري روشن

التشكيل المثالي للجولة الـ14 بدوري روشن

ستيف كالزادا رئيسًا تنفيذيًا للهلال

ستيف كالزادا رئيسًا تنفيذيًا للهلال

خصائص السيلوكسانات

وتمتلك السيلوكسانات خصائص قليلة اللزوجة وتطايرية عالية وتعتبر من مرطبات البشرة كما تدخل في العديد من الكريمات والزيوت والبخاخات لإضفاء لمعان وتنعيم الشعر عن طريق منع دخول الرطوبة أو خروجها.

وبحسب الدراسة التي أجراها علماء في جامعة بوردو في ولاية إنديانا الأمريكية فإنه عند استخدام المواد التي تحتوي على السيلوكسانات مع الحرارة العالية من أدوات تجعيد وتنعيم الشعر، فإن منتجات الشعر المحملة بالسيلوكسان تتبخر وتطلق السموم في الهواء.

العقم ومشاكل الخصوبة

وربطت الدراسة السيلوكسانات المشتقة من السيليكون بمشاكل الخصوبة وعدم التوازن الهرموني وتليف الكبد. وحذر الباحثون من أن التعرض المتكرر لهذه المواد الكيميائية كجزء من الروتين اليومي يمكن أن يكون له آثار صحية.

وتشير دراسات سابقة إلى أن سيلوكسان D5 الأكثر إثارة للقلق يؤدي إلى آثار ضارة على الجهاز التنفسي والكبد والجهاز العصبي لحيوانات المختبر. وتم بالفعل تقييد استخدام المادة الكيميائية في مستحضرات التجميل في الاتحاد الأوروبي بسبب هذا الأمر”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل
تكنولوجيا

إجراء قاسٍ من جوجل لمستخدمي جيميل

تكنولوجيا
موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بتصفيات كأس العالم
الرياضة

موعد المباراة المقبلة لـ المنتخب السعودي بتصفيات...

الرياضة
حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة نظامية
السعودية اليوم

حسم أجر العامل لسبب غير نظامي مخالفة...

السعودية اليوم
4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الفم
صحة وطب‎

4 أطعمة فطور قد تزيد خطر الإصابة...

صحة وطب‎
وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة
وظائف

وظائف شاغرة بمدينة الملك سلمان للطاقة

وظائف
القمة السعودية ودول الكاريكوم.. تأسيس لشراكة إستراتيجية وتطوير للعلاقات التجارية
السعودية اليوم

القمة السعودية ودول الكاريكوم.. تأسيس لشراكة إستراتيجية...

السعودية اليوم
تيك توك ترد على حملة المقاطعة السعودية: نعتز بالمملكة كمصدر إلهام لنا
تكنولوجيا

تيك توك ترد على حملة المقاطعة السعودية:...

تكنولوجيا
تداعيات احتجاز الحوثيين سفينة تجارية في البحر الأحمر
العالم

تداعيات احتجاز الحوثيين سفينة تجارية في البحر...

العالم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه