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أمطار غزيرة مصحوبة برياح تحد الرؤية

درجات الحرارة في تبوك تلامس الـ5 مئوية والإنذار الأحمر يشمل 6 مناطق

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ مساءً
درجات الحرارة في تبوك تلامس الـ5 مئوية والإنذار الأحمر يشمل 6 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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سجّلت كل من تبوك والسودة صباح اليوم، أدنى درجات الحرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، ملامسة 5 درجات مئوية، كأقل درجة تم تسجيلها اليوم، فيما سجلت طريف 8 درجات بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

كمية الأمطار

وفي سياق متصل أصدر المركز نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت أمس على منطقة تبوك، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم، وبحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار على مغيراء الطبيق، حيث بلغت 2,6 ملم، تليها عسيلة بمركز حالة عمار بـ 1,2 ملم.

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الأرصاد ترفع درجة الإنذار

يأتي هذا فيما تتواصل التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد التي تتوقع هطول أمطار غزيرة على العديد من مناطق المملكة حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.

ورفع المركز درجة التنبيه إلى اللون الأحمر على العديد من مناطق المملكة من بينها الباحة وعسير ومكة المكرمة والجوف والمدينة المنورة والحدود الشمالية.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى –هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

 

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