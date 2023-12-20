درجات الحرارة في طريف تلامس الصفر ومعظم المناطق تحت الكتلة الباردة

توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن تلامس درجات الحرارة الصفر المئوي في طريف،اليوم الأربعاء، الرابع عشر من موسم المربعانية.

تراجع درجات الحرارة

وقال الحصيني: معظم مناطق المملكة لا تزال ترزح تحت الكتلة الباردة التي أصلها قطبي، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة المسجلة فجر اليوم الأربعاء 1445/6/7هـ الساعة السادسة تشير إلى أجواء باردة على معظم مناطق المملكة عدا الساحل الأوسط والجنوبي من البحر الأحمر حيث تكون الأجواء معتدلة.

وكانت طريف سجلت أمس أدنى درجات الحرارة في المدن السعودية بواقع 3 درجات مئوية.

وتابع الحصيني : طريف تسجل قريباً من درجة التجمد – درجة واحدة فوق الصفر- وهي أقل حرارة سجلت في المملكة ولا يستبعد أن تكون مدنًا أخرى سجلت درجة قريبة منها خاصة في المناطق الشمالية وشمال المناطق الوسطى أو المرتفعات الجبلية مع فرصة تشكل الصقيع.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك. في حين يكون الطقس مستقر على بقية مناطق المملكة.

سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.