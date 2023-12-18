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قالت هيئة تقويم التعليم: إن درجة الاجتياز المطلوبة في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين هي 50 درجة.
وتابعت تقويم التعليم ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس، اليوم الأحد: أن كل مستوى من مستويات الرخص المهنية للوظائف التعليمية يتطلب حدًّا أدنى للدرجة يجب تحقيقها في كلا الاختبارين وفق الجدول الخاص بالمادة الرابعة من الضوابط.
ويتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة المهنية من خلال ثلاث حالات، الأولى في حال إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، والثانية في حال إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة، والثالثة في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.
1ـ استمرار صرف العلاوة السنوية لمن هم على رأس العمل، حيث سيتم صرف علاوة عامي 2023، 2024.
2ـ الحصول على الرخصة المهنية قبل عام 2025 لاستمرار العلاوة وفقًا للائحة الوظائف التعليمية.
3ـ تعيين الخريجين والخريجات في الوظائف التعليمية.
4ـ القيم والمسؤوليات المهنية.