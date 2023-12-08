أوضح محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، ما يعنيه مركز الأرصاد بشأن أن هذا الشتاء سيكون الأدفأ مقارنة بالسنوات الماضية.

وقال العقيل في مداخلة هاتفية إلى قناة الإخبارية: “إن عدد الليالي الباردة كمعدل في تناقص، بينما الدافئة في تزايد، فقد أخذنا معدلًا من الـ 30 سنة الماضية ووجدنا أنه في زيادة كبيرة”.

موجات باردة

وتابع: “في الماضي كانت تأتي الموجات الباردة بشكل كثير ومتابعة على المناطق الشمالية، لكن السنة الماضية لاحظنا أننا ما سجلنا في الشتاء إلا يومًا واحدًا في القريات أو طريف درجة حرارة تحت الصفر”.

واختتم: “دفء شتاء هذا العام لا يعني عدم تساقط الثلوج على المرتفعات، وتسجيل درجات صفرية، الفرصة موجودة هذا العام أيضًا”.

طقس اليوم وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.