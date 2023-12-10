دفع الإيجار سيكون عبر المنصة فقط اعتبارًا من الشهر القادم

أكد تيسير المفرح، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، أنه سيتم توفير منصة إيجار ميزة يتم إطلاقها الشهر القادم، بعدم السماح للدفع خارجها، وذلك للحد من وجود أطراف تستغل الوسطاء في بياناتهم.

عقاب المخالف

وقال المفرح خلال لقاء مع قناة “العربية”: إنه يتم إلقاء العقوبات الخاصة بنظام السوق العقاري، وذلك بإيقاف المخالف بشكل مباشر، ولكن ينص النظام أنه في حالة وجود شبهة أو جناية أو مخالفة في نظام آخر أشد يتم إحالته للجهات الأمنية حتى يكون هناك عقوبة أشد في حالة ثبوت الشبهة.

وتابع: أن تسجيل 8 ملايين عقد إيجاري من خلال منصة إيجار، يعني ثقة المتعاملين في السوق العقاري بتوثيق عقودهم عن طريق منصة إيجار، المنصة الرسمية للتعاملات التجارية في المملكة، وهذا الرقم يمثل نقلة مهمة جدًّا في ربط العلاقة بين أطراف السوق العقاري، ويمثل قوة ومتانة المنصة وخلوها من أي اختراقات تقنية، وأن العمل فيها مستمر والعمل على تطوير المزايا فيها مستمر.