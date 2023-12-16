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دفن جثمان الشيخ نواف الأحمد الصباح مقتصرة على أقربائه فقط غداً

السبت ١٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠١ مساءً
دفن جثمان الشيخ نواف الأحمد الصباح مقتصرة على أقربائه فقط غداً
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الديوان الأميري الكويتي أن مراسم دفن جثمان الشيخ نواف الأحمد الصباح مقتصرة على أقرباء سموه فقط بمسجد بلال بن رباح يوم غد الأحد.

وكان الديوان الأميري في الكويت، قد أعلن صباح اليوم السبت، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

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وقال وزير شؤون الديوان الأميري، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت”.

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