دفن جثمان الشيخ نواف الأحمد الصباح مقتصرة على أقربائه فقط غداً

حكام مباراتي اليوم في دوري روشن السعودي الكويت تعلن الحداد الرسمي 40 يوماً وإغلاق الدوائر الرسمية لثلاثة أيام الشيخ مشعل الأحمد أميرًا للكويت.. حنكة سياسية وخبرات في القيادة معاناة الاتحاد الدفاعية مستمرة الإصابات أربكت حسابات غاياردو بمونديال الأندية 2023 الملك سلمان وولي العهد: السعودية وشعبها يشاركون الأشقاء في الكويت أحزانهم الأرقام تُنصف الاتحاد رغم الخسارة إصدار الإجازة المرضية عبر منصة صحة لا يحتاج لأي مقابل مادي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات مساهمات نكودو تمنح ضمك 21 نقطة
أعلن الديوان الأميري الكويتي أن مراسم دفن جثمان الشيخ نواف الأحمد الصباح مقتصرة على أقرباء سموه فقط بمسجد بلال بن رباح يوم غد الأحد.
وكان الديوان الأميري في الكويت، قد أعلن صباح اليوم السبت، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت”.