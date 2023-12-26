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بنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية

دله الصحية توزع 48.8 مليون ريال أرباحًا على المساهمين

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٦ صباحاً
دله الصحية توزع 48.8 مليون ريال أرباحًا على المساهمين
المواطن - فريق التحرير

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الربع الرابع للعام المالي 2023م.

تفاصيل أرباح دله الصحية

وقالت الشركة في بيان لها عبر موقع تداول السعودية إن إجمالي المبلغ الموزع 48,840,583 ريالاً فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 97,681,166 وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال بنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية.

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تاريخ الأحقية والتوزيع

وبحسب البيان ستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الثلاثاء 04 / 07 / 1445هـ الموافق 16 / 01 / 2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق أما تاريخ التوزيع فقد حددته دله يوم 18 / 07 / 1445هـ الموافق 30 / 01 / 2024م

يذكر أنه بذلك يصبح إجمالي توزيعات الأرباح النقدية التي قامت شركة دله الصحية بتوزيعها خلال العام 2023م مقدارها 2 ريال سعودي، ممثلة بنسبة 20% من القيمة الاسمية للسهم.

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