أبو نورة .. محمد عبده يهدي جائزة الأسطوانة الذهبية لأطفال غزة دليل جديد يُقرب كاسيميرو من النصر خلل تقني.. تيك توك يثير الجدل بطلب رمز مرور آيفون القنوات الناقلة لـ مباراة يوفنتوس ضد روما الهيئة العامة للعقار: 96 ألف وحدة مفروزة بمساحات تتجاوز 30 مليون متر مربع سببان يمنعان موافقة الاتحاد على رحيل عبدالرزاق حمدالله لقطات من الأجواء لجريان شعيب الوعالي بالأرطاوية في الرياض ضبط 18553 مخالفًا بينهم 12 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف والأمانة الفيحاء يُحرم من ركلة جزاء أمام الهلال القبض على مواطنين في الجوف لترويجهما مواد مخدرة
ارتبط اسم اللاعب البرازيلي كاسيميرو مؤخرًا بالانضمام لنادي النصر في حال غادر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة The Sun البريطانية فإن المدرب الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يفكر في ضم اللاعب الفرنسي يوسف فوفانا لاعب فريق موناكو الفرنسي كتعويض في حال رحل اللاعب البرازيلي.
وتُقدر قيمة صفقة فوفانا بـ 26 مليون يورو، الأمر الذي سيمهد لرحيل اللاعب البرازيلي في يناير المقبل.
وكان الإعلامي الرياضي التركي أكرم كونور قال عبر منصة “إكس”: “اللاعب البرازيلي كاسيميرو على رادار الاتفاق في صيف العام المقبل، وقد ينضم لفارس الدهناء في حال نال مانشستر يونايتد من 35 إلى 40 مليون يورو”.
كذلك دخل النصر والأهلي في الصفقة لمحاولة ضم نجم ريال مدريد الإسباني السابق، في حال قرر مغادرة مانشستر يونايتد.