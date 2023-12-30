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دليل جديد يُقرب كاسيميرو من النصر

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٤ مساءً
دليل جديد يُقرب كاسيميرو من النصر
المواطن - محمد سمعه

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ارتبط اسم اللاعب البرازيلي كاسيميرو مؤخرًا بالانضمام لنادي النصر في حال غادر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة The Sun البريطانية فإن المدرب الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد يفكر في ضم اللاعب الفرنسي يوسف فوفانا لاعب فريق موناكو الفرنسي كتعويض في حال رحل اللاعب البرازيلي.

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يوسف فوفانا
يوسف فوفانا

وتُقدر قيمة صفقة فوفانا بـ 26 مليون يورو، الأمر الذي سيمهد لرحيل اللاعب البرازيلي في يناير المقبل.

وكان الإعلامي الرياضي التركي أكرم كونور قال عبر منصة “إكس”: “اللاعب البرازيلي كاسيميرو على رادار الاتفاق في صيف العام المقبل، وقد ينضم لفارس الدهناء في حال نال مانشستر يونايتد من 35 إلى 40 مليون يورو”.

كذلك دخل النصر والأهلي في الصفقة لمحاولة ضم نجم ريال مدريد الإسباني السابق، في حال قرر مغادرة مانشستر يونايتد.

 

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