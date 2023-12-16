دواء الكيتامين المضاد للاكتئاب قد يؤدي للوفاة أحيانًا

حذرت تقارير عالمية من تناول مادة الكيتامين، وهي عبارة عن دواء ينتمي إلى فئة المسكنات العاملة على نظام الجهاز العصبي المركزي، وكانت تلك المادة السبب الرئيسي في وفاة الممثل نجم مسلسل Friends، ماثيو بيري، بسبب التأثيرات الحادة للكيتامين.

استخدامات مادة الكيتامين

وأفادت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية بأن الكيتامين يعتبر في الأصل مادة مخدرة تستخدم في الجراحة والتخدير، ولكنه أيضًا يستخدم بشكل طبي في علاج بعض الحالات النفسية.

يعمل الكيتامين عن طريق تثبيط نشاط ناقلة الغلوتامات في الدماغ، مما يؤدي إلى تأثيرات مختلفة بما في ذلك التخدير وتخفيف الألم وتأثيرات نفسية. ومن ضمن الاستخدامات الطبية الرئيسية للكيتامين هي في علاج اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب المقاوم للعلاج، حيث يمكن أن يكون للكيتامين تأثير سريع ومؤقت في تحسين المزاج.

سبب وفاة الممثل ماثيو بيري

ويجب أن نلاحظ أن استخدام الكيتامين في العلاج النفسي لا يزال موضوعًا للبحث والدراسة، ولا ينبغي استخدامه إلا تحت إشراف طبي متخصص. يمكن أن يكون للكيتامين آثار جانبية ومخاطر محتملة، بما في ذلك الهلوسة واضطراب ضربات القلب وزيادة ضغط الدم والاعتماد عليها. لذا، يتوجب استشارة الطبيب المعالج قبل البدء في أي علاج يشمل استخدام الكيتامين.

وعثر مساعد بيري عليه ميتا داخل حوض الجاكوزي في منزله في لوس أنجلوس في 28 أكتوبر الماضي.

الكيتامين لعلاج الاكتئاب

وقال مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس إن عدة عوامل ساهمت في وفاة بيري، البالغ 54 عامًا، من بينها الآثار الحادة لتعاطيه مادة الكيتامين ومرض القلب التاجي، وآثار البوبرينورفين، وهو دواء يُستخدم لمعالجة إدمان المواد الأفيونية.

وأضاف أن بيري كان يستخدم الكيتامين لعلاج الاكتئاب والقلق.

استخدامات الكيتامين في العلاج النفسي

ويتم استخدام الكيتامين في العلاج النفسي قد يرتبط ببعض الآثار الجانبية الشائعة. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن تلك الآثار الجانبية تكون عادةً مؤقتة وتختفي بمرور الوقت. قد تشمل الآثار الجانبية الشائعة:

1. ضعف التركيز والتشتت الذهني.

2. الدوار والدوخة.

3. الغثيان والقيء.

4. زيادة في التعرق.

5. تغيرات في ضربات القلب ونبضاته.

6. زيادة في ضغط الدم.

7. اضطرابات في البول والتبول.

8. تغيرات في الرؤية والرؤى غير العادية.

9. القلق أو الاضطراب.

10. الهلوسة أو الاضطرابات النفسية المؤقتة.

يمكن أن يتسبب أيضًا في فقدان الشخص للوعي أو تعرضه لبطء خطير في التنفس، وفقًا لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية. وتكون الوفيات أكثر احتمالا عند خلط الكيتامين بالكحول.