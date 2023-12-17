دينيز: نُركز على مواجهة الأهلي والسيتي من أفضل فرق العالم

أكد المدير الفني لفريق فلومينينسي البرازيلي، فرناندو دينيز تركيزه على مواجهة الأهلي المصري غدًا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مشددًا في الوقت ذاته على قوة مانشستر سيتي الإنجليزي.

دينيز يُشيد بلاعبيه الكبار

وقال دينيز: “مجموعة اللاعبين لدي مؤهلة للعب 90 دقيقة، لدي فيليبي ميلو وجيرمان كانو ومارسيلو والآخرون من الكبار في السن ملتزمون بالعمل ولم نواجه أي مشكلة في معدلات الأعمار، لديهم خبرة يمررونها للاعبين الشباب”.

وتابع: “نحتفي بكل الإنجازات وهذا الأمر يعطيني رضا كبيرًا، الألقاب والبطولات التي حققناها هذا هو أساس عملي، أيضًا أريد تحسين اللاعبين لأني أريدهم أن يعيشوا عيشًا كريمًا في كرة القدم وبعدها، ونحن نعلم أن اللاعبين عمرهم أقصر في كرة القدم لذلك أريد لهم حياة سعيدة بعد الاعتزال”.

مواجهات قوية بكأس العالم للأندية

وأضاف دينيز خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي لمباراة الغد: “مقارنتنا بكرة القدم الأوروبية ليس عادلاً، فلومينينسي نجح في تحقيق علاقة داخلية سوية بين اللاعبين، لقد تمكنّا بتحقيق الألقاب بفضل العمل والجهد”.

وواصل حديثه: “منحنا اللاعبين شهرين عطلة والكثير انتقدنا في ذلك، نحب العمل ولكن نريد حياة رائعة للاعبين ولو خسرنا الألقاب لتحدثوا بأن الفريق فيه معدلات أعمار عالية والخسارة بسببهم”.

واستكمل دينيز: “نحن نحب كرة القدم ونريد أن نقدم كرة ممتعة، ولا نشبه أحدًا، هناك فرق بين فريقي وفريق مانشستر سيتي .. نحن نلعب كرة قدم خاصة بنا ومختلفة، ومانشستر سيتي من أفضل 3 فرق في العالم”.

واختتم دينيز تصريحاته، قائلًا: “ملعب الجوهرة هنا ملعب رائع والأجواء رائعة، نريد التكيّف سريعًا مع عامل الوقت لنظهر بشكل مميز، ونحن نركز حاليًا فقط في الأهلي المصري، نحن نحترمهم وسنقدم أفضل ما لدينا للفوز عليهم، بعد ذلك يمكننا التفكير في الخصوم القادمين”.