وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي دي بروين جاهز للمشاركة بكأس العالم للأندية 2023 انتبه.. لون عادم السيارة يدل على الأعطال المسرح الأزرق يشهد خامس العروض المسرحية في مهرجان الرياض للمسرح نونو سانتو يقترب من العودة للبريميرليج لابورتا: ميسي الأفضل بالتاريخ وسنُكرمه في برشلونة رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف وميتروفيتش ونكودو يُلاحقانه الإصابات تُربك حسابات غاياردو مع الاتحاد لحظة وقوع أعنف زلزال يضرب الصين منذ سنوات وسقوط 127 قتيلًا الدفاع المدني يحرر يد شخص علقت في قطعة معدنية بضرماء
بات النجم البلجيكي كيفن دي بروين، جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية 2023.
وعاد دي بروين للمشاركة في التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، حيث خاض المران بالكامل، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من 4 أشهر.
وكان دي بروين قد تعرض لإصابة في أوتار الركبة، شهر أغسطس الماضي، ولم يخض أي مران جماعي سوى اليوم، حيث شارك في التدريبات مع زملائه، استعدادًا لمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني.
ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي ضد أوراوا، اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.
ويُشارك السيتي في هذا الدور بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا، بعد تجاوزه لعقبة كلوب ليون المكسيكي بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.