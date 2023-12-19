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بعد تعافيه من الإصابة

دي بروين جاهز للمشاركة بكأس العالم للأندية 2023

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
دي بروين جاهز للمشاركة بكأس العالم للأندية 2023
المواطن - فريق التحرير

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بات النجم البلجيكي كيفن دي بروين، جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

دي بروين يعود للتدريبات

وعاد دي بروين للمشاركة في التدريبات الجماعية، اليوم الثلاثاء، حيث خاض المران بالكامل، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لأكثر من 4 أشهر.

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وكان دي بروين قد تعرض لإصابة في أوتار الركبة، شهر أغسطس الماضي، ولم يخض أي مران جماعي سوى اليوم، حيث شارك في التدريبات مع زملائه، استعدادًا لمواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني.

دي بروين
النجم البلجيكي

مباراة مانشستر سيتي ضد أوراوا

ومن المقرر أن يلعب مانشستر سيتي ضد أوراوا، اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية.

مباراة مانشستر سيتي وأوراوا - مانشستر سيتي ضد أوراوا
موعد المباراة – المصدر @ManCity

ويُشارك السيتي في هذا الدور بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، فيما صعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوراوا، بعد تجاوزه لعقبة كلوب ليون المكسيكي بهدف دون رد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

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