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تأليف عبدالعزيز اليوسف وإخراج سمح الغانم

ذاكرة الشيطان في مهرجان الرياض للمسرح

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
ذاكرة الشيطان في مهرجان الرياض للمسرح
المواطن - فريق التحرير

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شهد المسرح الأزرق بمهرجان الرياض للمسرح في دورته الأولى الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية يوم أمس الثلاثاء عرض مسرحية “ذاكرة الشيطان” من تأليف عبدالعزيز اليوسف، وإخراج سمح الغانم، بمشاركة فرقة رؤية والتي تعد المسرحية السادسة من بين مسرحيات الفرق المتأهلة في مسابقة المهرجان، والقادمة من 8 مدن.

قصة المسرحية

وتدور قصة المسرحية حول فتاة مكتئبة من أحوال اجتماعية مثل العنف الأسري، وعدم التعامل الصائب مع الحالات النفسية، والاحتواء وتفهم الآخرين، لتقدم على محاولة الانتحار برمي نفسها أمام قطار للظروف التي يمر بها البعض بالسخرية والإهانة ليجمعها القدر بمتشردٍ ينام عند محطة القطار يقوم بمنعها من الانتحار فيدور بينهما حوار وجدال عن أهمية الحياة وفلسفة الوجود والتعامل.

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مهرجان الرياض للمسرح

يُذكر أن مهرجان الرياض للمسرح الذي انطلق الأربعاء الماضي برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وبتنظيمٍ من هيئة المسرح والفنون الأدائية، يهدف إلى تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمةٍ من العروض المسرحية السعودية لدعم الإنتاج المحلي للمسرح.

ويستضيف المهرجان الذي يستمر حتى 24 ديسمبر الجاري، في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض؛ دولة تونس كضيف شرف هذا العام، لتنشر معها عبق الثقافة التونسية العربية وفنّها المسرحي الإبداعي الأصيل.

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