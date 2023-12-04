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عن الربع الثالث من العام الجاري

رؤوم تقر توزيع 3.1 مليون ريال أرباحاً نقدية

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ صباحاً
رؤوم تقر توزيع 3.1 مليون ريال أرباحاً نقدية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة رؤوم التجارية عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام المالي 2023م بقيمة 3.1 مليون ريال، بما يعادل 55 من القيمة الاسمية للسهم.

توزيع أرباح رؤوم

وبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 6.250 ألف سهم بينما حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس بتاريخ 2023/12/07م والمقيدين في سجل المساهمين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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موعد توزيع الأرباح

وسيتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وأهابت الشركة بجميع المساهمين الكرام تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم دون تأخير.

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