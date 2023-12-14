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طيلة أيام المهرجان بالتنسيق مع الجهات المشاركة

رئاسة الهيئة تشارك في مهرجان الإبل بجولات توعوية ومعرض رقمي

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
رئاسة الهيئة تشارك في مهرجان الإبل بجولات توعوية ومعرض رقمي
المواطن - فريق التحرير

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تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام بمحافظة رماح في نسخته الثامنة لعام 1445هـ، بعدد من الفرق الميدانية المكلفة بتغطية أماكن كثافة الزوار مع التواجد في الأسواق التجارية للقيام بجولات توعوية في المنطقة، طيلة أيام المهرجان بالتنسيق مع الجهات المشاركة.

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منصات توعوية

‏وفي الجانب التوعوي خصصت الرئاسة العامة للمشاركة هذا العام عددًا من المنصات التوعوية المتنقلة التي تشمل المعرض الرقمي المتنقل، والمنصة التوعوية، والحافلة التوعوية، التي تحتوي على أحدث الوسائل التقنية الحديثة لتساهم في عرض مواد توعوية وقائية تبث على شاشات العرض الرقمية المزودة بها، إضافة إلى توفير مصليات متنقلة بكامل تجهيزاتها في المهرجان.

وتأتي هذه الجهود بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

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