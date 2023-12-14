رئاسة الهيئة تشارك في مهرجان الإبل بجولات توعوية ومعرض رقمي عبدالرزاق حمدالله يعود للاتحاد قبل مواجهة الأهلي غروهي: درسنا الأهلي جيدًا ونسعى للفوز غدًا القدية تطلق منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية الأولى من نوعها في العالم تقديم موعد 3 مباريات بدوري روشن بسبب مونديال الأندية 19 وظيفة شاغرة لدى شركة بوبا معلومات مغلوطة عن الأدوية للترويج لبيع الخلطات! الاتحاد يسعى لكسر عقدة مستضيف كأس العالم للأندية كهربا: سعيد بالعودة للعب على ملعب الجوهرة أبها يخطف التعادل من الحزم
تشارك الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام بمحافظة رماح في نسخته الثامنة لعام 1445هـ، بعدد من الفرق الميدانية المكلفة بتغطية أماكن كثافة الزوار مع التواجد في الأسواق التجارية للقيام بجولات توعوية في المنطقة، طيلة أيام المهرجان بالتنسيق مع الجهات المشاركة.
وفي الجانب التوعوي خصصت الرئاسة العامة للمشاركة هذا العام عددًا من المنصات التوعوية المتنقلة التي تشمل المعرض الرقمي المتنقل، والمنصة التوعوية، والحافلة التوعوية، التي تحتوي على أحدث الوسائل التقنية الحديثة لتساهم في عرض مواد توعوية وقائية تبث على شاشات العرض الرقمية المزودة بها، إضافة إلى توفير مصليات متنقلة بكامل تجهيزاتها في المهرجان.
وتأتي هذه الجهود بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.