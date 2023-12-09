Icon

تاوامبا حارسًا لـ الأخدود بعد طرد باولو فيتور Icon الوحدة يصعد مركزًا بعد فوزه على الأخدود بثنائية Icon فوز بشق الأنفس لـ أتالانتا ضد ميلان Icon جداول الحصص الدراسية لكافة المراحل التعليمية Icon الإجازات المتبقية من العام الدراسي 1445هـ Icon هدف يُهدي أستون فيلا ضد آرسنال النقاط الـ3 Icon لحظة هبوط اضطراري لطائرة روسية بعد حريق مخيف Icon وزارة الداخلية تطلق 3 مبادرات جديدة بهدف تعزيز الأمن والسلامة Icon رئيس الأهلي يهاجم التحكيم Icon مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد التعادل مع الرائد

رئيس الأهلي يهاجم التحكيم

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
رئيس الأهلي يهاجم التحكيم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

هاجم خالد العيسى رئيس مجلس إدارة الأهلي، طاقم التحكيم الروسي الذي أدار مباراة الأهلي ضد الرائد مساء اليوم في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأدار المباراة الحكم الروسي كيريل ليفنكوف وعاونه كل من إيجور بولخوفيتين وأندريه فيريتيشكين، والحكم الرابع ممدوح آل شهدان، حكم الفيديو، فلاديمير موسكاليوف، وساعده محمد وزي.

قد يهمّك أيضاً
شجار بين رجلين بأحد شوارع لندن بسبب علم فلسطين

شجار بين رجلين بأحد شوارع لندن بسبب علم فلسطين

وزارة الدفاع: سقوط طائرة ف-15 إس إيه أثناء مهمة تدريبية في الظهران واستشهاد طاقمها

وزارة الدفاع: سقوط طائرة ف-15 إس إيه أثناء مهمة تدريبية في الظهران...

وقال العيسى عقب التعادل في تصريحات إعلامية: ” التحكيم هو الحلقة الأضعف في مشروع دوري روشن الجميل، أتمنى من لجنة الحكام أن تُراعي مثل هذه الأمور سواء ركلة جزاء لم تُحتسب لـ الأهلي أو عدم احتساب الوقت المهدر”.

وتابع رئيس الراقي: “من المفترض عدم حدوث هذه الأخطاء التحكيمية حتى تستمر جمالية المشروع إلى النهاية”.

الأهلي ضد الرائد

وكان المدرب الألماني ماتياس يايسله، قال في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي ضد الرائد: ” التعادل أحبطني، كنا نريد الفوز ولكن التعادل نتيجة عادلة بين الفريقين”.

الأهلي والرائد - الأهلي ضد الرائد

وأضاف: ” لم نستقبل أي هدف خلال المباريات الـ3 الماضية، وهذا أمر جيد لكن لدينا بعض المشاكل الهجومية والتي نُعاني بسببها ومنها إهدار الفرص”.

وفي مباراة الرائد، دخل الأهلي الشوط الأول ضاغطًا بكل قوته الهجومية، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وسنحت فرصة للإيفواري فرانك كيسيه لإحراز الهدف الأول للأهلي بالدقيقة الـ31 ولكن دون جدوى، كذلك أهدر المغربي كريم البركاوي فرصة إحراز الهدف الأول لنادي الرائد بالدقيقة الـ35.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل الراقي هجماته محاولًا إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل استبسال دفاعي من لاعبي الرائد.

الراقي ثالثًا

وبعد التعادل، أصبح رصيد الراقي 31 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد الرائد 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية
وظائف

وظائف شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية

وظائف
18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.. و5 مقومات جاذبة للاستثمار
السعودية اليوم

18 مليار ريال حجم مشاريع للمياه بجازان.....

السعودية اليوم
استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة الفوسفات خلال عقد
السعودية اليوم

استثمارات سعودية بقيمة 59 مليار دولار بصناعة...

السعودية اليوم
أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية
العالم

أعراض غير معتادة تصيب سكان بلدة لبنانية

العالم
قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة
أخبار رئيسية

قمر التربيع الأخير يزين سماء المملكة الليلة

أخبار رئيسية
خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه تبدأ المربعانية
أخبار رئيسية

خصائص ديسمبر المناخية: شهر الأمطار والسابع منه...

أخبار رئيسية
متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟
السعودية اليوم

متى تبيع ومتى تشتري في سوق الأسهم؟

السعودية اليوم
لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك هات 23 بالرياض
السعودية اليوم

لقطات من زيارة وزير الإعلام لـ بلاك...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه