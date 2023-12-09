رئيس الأهلي يهاجم التحكيم

هاجم خالد العيسى رئيس مجلس إدارة الأهلي، طاقم التحكيم الروسي الذي أدار مباراة الأهلي ضد الرائد مساء اليوم في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأدار المباراة الحكم الروسي كيريل ليفنكوف وعاونه كل من إيجور بولخوفيتين وأندريه فيريتيشكين، والحكم الرابع ممدوح آل شهدان، حكم الفيديو، فلاديمير موسكاليوف، وساعده محمد وزي.

وقال العيسى عقب التعادل في تصريحات إعلامية: ” التحكيم هو الحلقة الأضعف في مشروع دوري روشن الجميل، أتمنى من لجنة الحكام أن تُراعي مثل هذه الأمور سواء ركلة جزاء لم تُحتسب لـ الأهلي أو عدم احتساب الوقت المهدر”.

وتابع رئيس الراقي: “من المفترض عدم حدوث هذه الأخطاء التحكيمية حتى تستمر جمالية المشروع إلى النهاية”.

الأهلي ضد الرائد

وكان المدرب الألماني ماتياس يايسله، قال في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي ضد الرائد: ” التعادل أحبطني، كنا نريد الفوز ولكن التعادل نتيجة عادلة بين الفريقين”.

وأضاف: ” لم نستقبل أي هدف خلال المباريات الـ3 الماضية، وهذا أمر جيد لكن لدينا بعض المشاكل الهجومية والتي نُعاني بسببها ومنها إهدار الفرص”.

وفي مباراة الرائد، دخل الأهلي الشوط الأول ضاغطًا بكل قوته الهجومية، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وسنحت فرصة للإيفواري فرانك كيسيه لإحراز الهدف الأول للأهلي بالدقيقة الـ31 ولكن دون جدوى، كذلك أهدر المغربي كريم البركاوي فرصة إحراز الهدف الأول لنادي الرائد بالدقيقة الـ35.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل الراقي هجماته محاولًا إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل استبسال دفاعي من لاعبي الرائد.

الراقي ثالثًا

وبعد التعادل، أصبح رصيد الراقي 31 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد الرائد 13 نقطة في المركز الخامس عشر.