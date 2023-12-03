Icon

محرز وميتروفيتش يقودان التشكيل المثالي للجولة الـ15 Icon مساند : لا رسوم على تأشيرات العمالة المنزلية لذوي الإعاقة Icon رئيس الشباب للجماهير: سنتجاوز هذه المرحلة Icon ضبط مواطن لترويجه 44 كجم من الحشيش و 68.740 قرصًا محظور التداول Icon رقم استثنائي لحارس ميلان في الدوري الإيطالي Icon فتح باب التوظيف في مركز موان Icon وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال Icon سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة والليث Icon وظائف شاغرة بشركة ياسرف Icon غابري فيغا الأعلى تقييمًا في الجولة الـ15 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد الخسارة ضد التعاون بثنائية

رئيس الشباب للجماهير: سنتجاوز هذه المرحلة

الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٥ مساءً
رئيس الشباب للجماهير: سنتجاوز هذه المرحلة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وجه رئيس نادي الشباب، محمد المنجم، رسالة إلى الجماهير، بعد تذبذب أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية.

خسارة الشباب ضد التعاون

ولعب الشباب ضد التعاون بالأمس، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وخسر الليوث بهدفين مقابل هدف على ملعبه ووسط جماهيره، الأمر الذي عرضه لانتقادات كبيرة.

قد يهمّك أيضاً
ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام

ملف الرياض إكسبو 2030 يكسر كل الأرقام

أوبك+ توصلت إلى إجماع على تخفيضات إنتاج النفط

أوبك+ توصلت إلى إجماع على تخفيضات إنتاج النفط

الشباب في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

رسالة المنجم للجماهير

وقال محمد المنجم في رسالته للجماهير: “بالنيابة عن الجهاز الإداري والفني واللاعبين.. أعتذر وأتحمل كامل المسؤولية، أعلم أن الخسارة مؤلمة وخاصة إذا كانت بسبب أخطاء وتهاون منك”.

وتابع رئيس نادي الشباب، في حديثه للجماهير عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “أمامنا 5 مباريات صعبة جدًا قبل التوقف.. ووعدي لكم أننا سنقاتل ونحارب في كل مباراة”.

الشباب في دوري روشن
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

وأضاف: “أخيرًا لا يخفى على الجميع الظروف الصعبة والاستثنائية وعدم الاستقرار الذي مر به الفريق هذا الموسم؛ والذي لن يكون موسمًا سهلًا علينا جميعًا ولكن بوقفتنا سويًا خاصة في الخمس مباريات القادمة التي تسبق الفترة الشتوية”.

واختتم المنجم رسالته قائلًا: “سنتجاوز هذه المرحلة وسنتعافى تدريجيًا ويعود الشباب كما كان وأقوى.. أنتم الحلقة الأهم وأنتم روح الكيان.. وأنتم من يكمل الناقص”.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع
آخر الاخبار

النصر يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة بالشرائع

آخر الاخبار
مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم
آخر الاخبار

مالكوم الأعلى تقييمًا في الهلال هذا الموسم

آخر الاخبار
البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم
السعودية اليوم

البرق يضيء ليل أحياء شرق القصيم

السعودية اليوم
لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ الاتحاد ضد أبها
الرياضة

لمسات بنزيما الساحرة تمنح 3 أهداف لـ...

الرياضة
أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في منطقة عسير
السعودية اليوم

أسر التوحد تنظم ملتقى الخدمات التعليمية في...

السعودية اليوم
في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو على مستودعات الشركات بجدة
أخبار أمنية

في قبضة الأمن.. 4 مقيمين امتهنوا السطو...

أخبار أمنية
التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد تشيلسي
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ مباراة مان سيتي ضد...

الرياضة
أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك
صحة وطب‎

أطعمة لا تتناولها في الشتاء.. تضعف مناعتك

صحة وطب‎

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه