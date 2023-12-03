رئيس الشباب للجماهير: سنتجاوز هذه المرحلة

وجه رئيس نادي الشباب، محمد المنجم، رسالة إلى الجماهير، بعد تذبذب أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية.

خسارة الشباب ضد التعاون

ولعب الشباب ضد التعاون بالأمس، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وخسر الليوث بهدفين مقابل هدف على ملعبه ووسط جماهيره، الأمر الذي عرضه لانتقادات كبيرة.

رسالة المنجم للجماهير

وقال محمد المنجم في رسالته للجماهير: “بالنيابة عن الجهاز الإداري والفني واللاعبين.. أعتذر وأتحمل كامل المسؤولية، أعلم أن الخسارة مؤلمة وخاصة إذا كانت بسبب أخطاء وتهاون منك”.

وتابع رئيس نادي الشباب، في حديثه للجماهير عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “أمامنا 5 مباريات صعبة جدًا قبل التوقف.. ووعدي لكم أننا سنقاتل ونحارب في كل مباراة”.

وأضاف: “أخيرًا لا يخفى على الجميع الظروف الصعبة والاستثنائية وعدم الاستقرار الذي مر به الفريق هذا الموسم؛ والذي لن يكون موسمًا سهلًا علينا جميعًا ولكن بوقفتنا سويًا خاصة في الخمس مباريات القادمة التي تسبق الفترة الشتوية”.

واختتم المنجم رسالته قائلًا: “سنتجاوز هذه المرحلة وسنتعافى تدريجيًا ويعود الشباب كما كان وأقوى.. أنتم الحلقة الأهم وأنتم روح الكيان.. وأنتم من يكمل الناقص”.