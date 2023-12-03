محرز وميتروفيتش يقودان التشكيل المثالي للجولة الـ15 مساند : لا رسوم على تأشيرات العمالة المنزلية لذوي الإعاقة رئيس الشباب للجماهير: سنتجاوز هذه المرحلة ضبط مواطن لترويجه 44 كجم من الحشيش و 68.740 قرصًا محظور التداول رقم استثنائي لحارس ميلان في الدوري الإيطالي فتح باب التوظيف في مركز موان وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال سحب رعدية ممطرة على مكة المكرمة وجدة والليث وظائف شاغرة بشركة ياسرف غابري فيغا الأعلى تقييمًا في الجولة الـ15
وجه رئيس نادي الشباب، محمد المنجم، رسالة إلى الجماهير، بعد تذبذب أداء ونتائج الفريق الأول لكرة القدم في دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية.
ولعب الشباب ضد التعاون بالأمس، في الجولة الـ15 “جولة الرياض إكسبو 2030” من دوري روشن السعودي، وخسر الليوث بهدفين مقابل هدف على ملعبه ووسط جماهيره، الأمر الذي عرضه لانتقادات كبيرة.
وقال محمد المنجم في رسالته للجماهير: “بالنيابة عن الجهاز الإداري والفني واللاعبين.. أعتذر وأتحمل كامل المسؤولية، أعلم أن الخسارة مؤلمة وخاصة إذا كانت بسبب أخطاء وتهاون منك”.
وتابع رئيس نادي الشباب، في حديثه للجماهير عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “أمامنا 5 مباريات صعبة جدًا قبل التوقف.. ووعدي لكم أننا سنقاتل ونحارب في كل مباراة”.
وأضاف: “أخيرًا لا يخفى على الجميع الظروف الصعبة والاستثنائية وعدم الاستقرار الذي مر به الفريق هذا الموسم؛ والذي لن يكون موسمًا سهلًا علينا جميعًا ولكن بوقفتنا سويًا خاصة في الخمس مباريات القادمة التي تسبق الفترة الشتوية”.
واختتم المنجم رسالته قائلًا: “سنتجاوز هذه المرحلة وسنتعافى تدريجيًا ويعود الشباب كما كان وأقوى.. أنتم الحلقة الأهم وأنتم روح الكيان.. وأنتم من يكمل الناقص”.