رئيس برشلونة: أتابع الدوري السعودي

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أشاد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا بالتطور الكبير الذي يشهده الدوري السعودي للمحترفين، كما فتح أبواب التعاون مع رابطة الدوري.
وقال لابورتا خلال حواره مع صحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم السبت: “أرى أن الدوري السعودي يبلي بلاءً جيدًا، إنهم يستثمرون في كرة القدم، وهي واحدة من أفضل الطرق للترويج لبلادهم”.
وأضاف رئيس برشلونة: “منتخب السعودية قدم أداءً جيدًا للغاية في كأس العالم قطر 2022، أعلم أن أصدقائي السعوديين فخورون جدًا، لأن منتخبهم كان الوحيد الذي هزم الأرجنتين بطل العالم”.
وتابع: “لست بموقع تقديم النصيحة لمسؤولي الدوري السعودي، لأنهم يعرفون أفضل مني كيفية القيام بذلك، لكن ربما إضافة إلى اللاعبين السعوديين الموهوبين، والمنضمين من أوروبا، يجب البحث عن فرصة تعاون مع الأندية الإسبانية، يمكن أن يساعدهم ذلك في تحسين جودة المسابقة”.
وأردف: “على سبيل المثال التعاون مع برشلونة سيكون فيه مصلحة للدوري السعودي، حيث سنصدر خبراتنا وأسلوبنا الحقيقي في لعب كرة القدم”، مضيفًا: “أشاهد بعض مباريات الدوري السعودي هذا الموسم”.
وبسؤاله عن الفريق الذي يشجعه بين قطبي الرياض، الهلال والنصر، اكتفى لابورتا بقوله: “أنا أشجع برشلونة”.