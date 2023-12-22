رئيس نابولي يحسم موقفه من المشاركة بالسوبر ليج

أبدى رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لورينتس، ترحيبًا مبدئيًا بمشاركة الفريق الأول لكرة القدم في بطولة السوبر ليج.

نابولي سيُشارك في البطولة

ولم يغلق رئيس نابولي، الباب تمامًا كالعديد من الأندية الأوروبية التي أبدت اعتراضها علنًا على السوبر ليج، وشدد على أنه بدأ مناقشات مع رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز.

وتابع رئيس نابولي، تصريحاته لصحيفة “كوريري ديللو سبورت” “لقد اتفقنا على الاجتماع مع رواد أعمال آخرين لمناقشة الخطط المستقبلية، وكرة القدم يديرها حاليًا كبار السن الذين ليس لديهم رؤية”.

وأصدرت العديد من الأندية الأوروبية بيانات تعلن من خلالها رفض البطولة، ومنها؛ آرسنال، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، إنتر ميلان، روما، بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، وأكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رفضها للمشروع.

بطولة السوبر ليج

واعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن الاتحاد الدولي لكرة “فيفا” ونظيره الأوروبي “يويفا“، قاما بسوء استغلال سلطتهما تجاه الأندية المؤسسة لبطولة “السوبر ليج”، مؤكدة أنه ليس لديهما الحق في فرض العقوبات.

وأشارت الشركة الإسبانية المسؤولة عن إدارة منافسات “السوبر ليج”، أن البطولة ستُقام بمشاركة 64 ناديًا مقسمة إلى 3 دوريات هي الأزرق، ودوري النجوم، والذهبي.