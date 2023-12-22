رئيس FIFA يرقص الينبعاوي في جدة

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أظهر مقطع فيديو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو وهو يرقص “الينبعاوي” أثناء حضوره إحدى الفعاليات في جدة.
وتتميز جدة بالعديد من الفنون ومنها اليبنبعاوي وهو الرقص الذي يرافقه العزف البديع على السمسيمة وهي رقصة عرف بها البحارة قديمًا.
وبدأ الفن الينبعاوي من مدينة ينبع وهو فن يطرب من الدرجة الأولى، يبدأ المغني أغنيته بتبحيرة (موال)، ثم يبدأ عزف الموسيقى وأكثر ما يميز هذا الفن عن غيره، أنه فن يسير على نهج واحد عند الجميع وهي ما تسمى (الدقة الينبعاوي)، ومن مميزاته أنه يعتمد على الرتم السريع في ألحانه وأضيف عليه الأدوار والموشحات العربية.
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم #FIFA #جياني_إنفانتينو يرقص "الينبعاوي" أثناء حضوره إحدى الفعاليات في #جدة
عبر:@OLYAN15K pic.twitter.com/BLtJSn9ADe
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 21, 2023