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أثناء حضوره إحدى الفعاليات

رئيس FIFA يرقص الينبعاوي في جدة

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ صباحاً
رئيس FIFA يرقص الينبعاوي في جدة
المواطن - فريق التحرير

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أظهر مقطع فيديو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA جياني إنفانتينو وهو يرقص “الينبعاوي” أثناء حضوره إحدى الفعاليات في جدة.

وتتميز جدة بالعديد من الفنون ومنها اليبنبعاوي وهو الرقص الذي يرافقه العزف البديع على السمسيمة وهي رقصة عرف بها البحارة قديمًا.

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الفن الينبعاوي

وبدأ الفن الينبعاوي من مدينة ينبع وهو فن يطرب من الدرجة الأولى، يبدأ المغني أغنيته بتبحيرة (موال)، ثم يبدأ عزف الموسيقى وأكثر ما يميز هذا الفن عن غيره، أنه فن يسير على نهج واحد عند الجميع وهي ما تسمى (الدقة الينبعاوي)، ومن مميزاته أنه يعتمد على الرتم السريع في ألحانه وأضيف عليه الأدوار والموشحات العربية.

 

 

 

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