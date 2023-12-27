رادارات الطقس : 6 مناطق لا تزال تتأثر بالسحب الركامية الرعدية

كشفت رادارات الطقس عن وجود 6 مناطق لا تزال تتأثر بالسحب الركامية الرعدية وتزايد فرص هطول الأمطار الغزيرة اليوم الأربعاء.

رادارات الطقس

وقال المركز الوطني للأرصاد : لا تزال مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك تتأثر بالسحب الركامية الرعدية مع توقعات باستمرار هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة مصحوبة بالرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى –هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على منطقة تبوك.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تبوك، ومحافظات البدع, وتيماء، وحقل، تبدأ الساعة الـ 1 ظهرًا وتستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.