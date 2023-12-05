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بفوز صعب على فريق باختاكور

رباعية تاريخية تصعد بـ الفيحاء لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢١ مساءً
رباعية تاريخية تصعد بـ الفيحاء لثمن نهائي دوري أبطال آسيا
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء لثمن نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد فوزه على فريق باختاكور الأوزبكي بنتيجة 4-1 في سادس جولات دور المجموعات في البطولة.

باختاكور كان سجل الهدف الأول عبر اللاعب خوزهيمات إيركينوف في الدقيقة العاشرة، ثم تعادل اللاعب فاشيون ساكالا للفريق البرتقالي في الدقيقة الـ40.

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الفيحاء يصعد من المركز الثاني 

وفي الشوط الثاني، سجل الفريق البرتقالي هدفين عبر كل من سلطان مندش وهنري أونيكورو في الدقيقتين الـ 47 والـ85، ثم أضاف ساكالا الهدف الرابع للفريق البرتقالي في الدقيقة الـ91.

الفيحاء وباختاكور

وبعد الفوز، أصبح رصيد الفيحاء 9 نقاط في المركز الثاني في المجموعة الأولى ليتأهل ثانيًا عن المجموعة الأولى لدور الـ16، بينما تجمد رصيد فريق باختاكور عند 7 نقاط في المركز الثالث.

الفيحاء وباختاكور

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