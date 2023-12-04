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في بطولة كأس الكونفيدرالية

رباعية تُهدي الزمالك الفوز ضد سوار الغيني

الإثنين ٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
رباعية تُهدي الزمالك الفوز ضد سوار الغيني
المواطن - محمد سمعه

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري فوزًا كبيرًا على فريق سوار الغيني برباعية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفيدرالية.

الزمالك وسوار الغيني

وافتتح اللاعب أحمد سيد زيزو التسجيل للفريق الأبيض في الدقيقة الـ8 بعد عرضية رائعة من اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، ثم أضاف شيكابالا الهدف الثاني في الدقيقة الـ30.

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وفي الشوط الثاني، سجل الفريق الأبيض هدفين عبر كل من التونسي سيف الدين الجزيري والسنغالي إبراهيما نداي.

الزمالك وسوار الغيني

وأصبح رصيد الفريق الأبيض بعد الفوز 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية في الكونفيدرالية، بينما تجمد رصيد فريق سوار عند صفر من النقاط.

 

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