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في الدوري الإنجليزي

رباعية تُهدي الفوز لـ توتنهام ضد نيوكاسل

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤١ مساءً
رباعية تُهدي الفوز لـ توتنهام ضد نيوكاسل
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي توتنهام هوتسبير فوزًا كبيرًا على ضيفه نيوكاسل يونايتد برباعية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

توتنهام ضد نيوكاسل

وسجل فريق توتنهام هدفين في الشوط الأول عبر كل من ديستيني أودوجي والبرازيلي ريتشارلسون في الدقيقتين الـ 26 والـ 39.

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وفي الشوط الثاني من مباراة توتنهام ضد نيوكاسل، نجح ريتشارلسون في إحراز الهدف الثالث لنادي توتنهام بالدقيقة الـ 60.

وفي الدقيقة الـ 85  من عمر مباراة توتنهام ضد نيوكاسل أضاف اللاعب الكوري الجنوبي هيونج مين سون الهدف الرابع لنادي توتنهام من ركلة جزاء.

ثم قلص اللاعب جولينتون الفارق لنيوكاسل مسجلًا الهدف الوحيد للماجبيز في الدقيقة الـ92.

وبعد الفوز أصبح رصيد توتنهام 30 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 26 نقطة في المركز السابع.

توتنهام ضد نيوكاسل

وكانت مباريات الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من أمس السبت، بفوز ليفربول على كريستال بالاس بنتيجة 2-  1.

وفاز شيفيلد يونايتد على برينتفورد بهدف دون رد، وفاز بورنموث على مانشستر يونايتد بثلاثية دون رد، وتعادل وولفرهامبتون مع نوتنغهام فورست بهدف لكل فريق، وتعادل برايتون مع بيرنلي بهدف لكل فريق، وفاز أستون فيلا على آرسنال بهدف دون رد.

توتنهام ضد نيوكاسل

وفي اليوم، فاز إيفرتون على تشيلسي بنتيجة 2- 0، وفاز فولهام على وست هام يونايتد بخماسية دون رد، وفاز مانشستر سيتي على لوتون تاون بنتيجة 2- 1، وفاز توتنهام على نيوكاسل بنتيجة 4- 1.

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