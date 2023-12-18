رباعية لـ الريال ضد فياريال تُعيده لصدارة الدوري الإسباني

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انتهت مباراة الريال ضد فياريال، مساء الأحد، بفوز ريال مدريد بنتيجة 4- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.
وسجل اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الأول لريال مدريد من ضربة رأسية في الدقيقة الـ25، ثم سجل البرازيلي رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة الـ37.
وفي الشوط الثاني، قلص فياريال الفارق عبر اللاعب خوسي موراليس في الدقيقة الـ55.
وبعد ذلك نجح الريال في إحراز هدفين عبر كل من إبراهيم دياز ولوكا مودريتش في الدقيقتين الـ 64 والـ69.
وبعد المباراة، أصبح رصيد ريال مدريد 42 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الـ 14.