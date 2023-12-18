Icon

ثور يعرقل حركة القطارات في أمريكا Icon حماس وإسرائيل منفتحتان على مناقشة وقف إطلاق النار في غزة Icon عيد الثقيل: 4 أخطاء كارثية لإدارة الاتحاد كانت السبب في الإقصاء من مونديال الأندية Icon الأهلي المصري يشيد بدعم الجماهير السعودية Icon صاحبة المنشورات المسيئة على X ليست من منسوبي الشؤون الصحية بـ الحرس الوطني Icon نجم الاتحاد المعار على رادار الهلال Icon أمريكا تضغط على إسرائيل لتحديد موعد نهاية حرب غزة Icon طلاب فايف ون توك يتحدثون إلى العالم عبر (COP28) Icon موعد انتهاء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الورقي Icon تفاصيل بطولة كأس العالم للأندية 2025 والفرق المشاركة حتى الآن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

رباعية لـ الريال ضد فياريال تُعيده لصدارة الدوري الإسباني

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
رباعية لـ الريال ضد فياريال تُعيده لصدارة الدوري الإسباني
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة الريال ضد فياريال، مساء الأحد، بفوز ريال مدريد بنتيجة 4- 1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

الريال ضد فياريال

وسجل اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام الهدف الأول لريال مدريد من ضربة رأسية في الدقيقة الـ25، ثم سجل البرازيلي رودريجو الهدف الثاني في الدقيقة الـ37.

قد يهمّك أيضاً
القدية تطلق منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية الأولى من نوعها في العالم

القدية تطلق منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية الأولى من نوعها في العالم

محمد الشناوي: نسعى للوصول لنهائي مونديال الأندية 2023

محمد الشناوي: نسعى للوصول لنهائي مونديال الأندية 2023

وفي الشوط الثاني، قلص فياريال الفارق عبر اللاعب خوسي موراليس في الدقيقة الـ55.

الريال ضد فياريال

وبعد ذلك نجح الريال في إحراز هدفين عبر كل من إبراهيم دياز ولوكا مودريتش في الدقيقتين الـ 64 والـ69.

وبعد المباراة، أصبح رصيد ريال مدريد 42 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الـ 14.

الريال ضد فياريال

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم العالم في السعودية
الترفيه

مهرجان البحر الأحمر السينمائي يجمع نجوم العالم...

الترفيه
الوطني لإدارة الدين يقفل طرح نوفمبر بـ 2.667 مليار ريال
السوق

الوطني لإدارة الدين يقفل طرح نوفمبر بـ...

السوق
حساب المواطن لا يُحتسب ضمن دخل الضمان الاجتماعي
حساب المواطن

حساب المواطن لا يُحتسب ضمن دخل الضمان...

حساب المواطن
طبيب يهدي والدته بشتًا في حفل تخرجه فما قصته؟
آخر الاخبار

طبيب يهدي والدته بشتًا في حفل تخرجه...

آخر الاخبار
التليفزيون السعودي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم
السعودية اليوم

التليفزيون السعودي يقطع برامجه ويبث آيات من...

السعودية اليوم
عبدالرزاق حمدالله يتألق مع الاتحاد في 2023
الرياضة

عبدالرزاق حمدالله يتألق مع الاتحاد في 2023

الرياضة
جيسوس يستهدف الانتصار الأول ضد النصر
آخر الاخبار

جيسوس يستهدف الانتصار الأول ضد النصر

آخر الاخبار
هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود عقدي إيجار نشطين؟
حساب المواطن

هل يتأثر دعم حساب المواطن بوجود عقدي...

حساب المواطن

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه