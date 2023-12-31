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ضمن منافسات دوري روشن

رباعي النصر يقود التشكيل المثالي للجولة الـ19

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٢ مساءً
رباعي النصر يقود التشكيل المثالي للجولة الـ19
المواطن - فريق التحرير

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شهدت الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليتواجد 4 من صفوفه في التشكيل المثالي، ويتقدمهم؛ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لاعبو النصر يقودون التشكيل المثالي

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيل المثالي للجولة الـ19، وشهد تواجد رباعي النصر، وهم؛ رونالدو، ومواطنه أوتافيو، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وحارس المرمى نواف العقيدي.

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كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @AlNassrFC

ومنحت “سوفاسكور”، بروزوفيتش أعلى تقييم في الجولة الـ19 بـ9.6 درجات، بعد المستوى المميز الذي قدمه ضد التعاون، ونال نواف العقيدي ثالث أعلى تقييم بـ8.5 درجة، أوتافيو 8 درجات، وحصد كريستيانو 7.8 درجة.

نواف العقيدي
العقيدي – المصدر @AlNassrFC

التشكيل المثالي للجولة الـ19

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس النصر، نواف العقيدي، وفي الدفاع، ثنائي الأهلي، روجر إيبانيز وسعد بالعبيد، وثنائي الهلال، كاليدو كوليبالي وسعود عبدالحميد.

ويتواجد في الوسط والهجوم بالتشكيل المثالي، كل من؛ نجم أبها، حسن العلي، وثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، محمد فوزير وخالد آل سبيعي، بجانب ثلاثي العالمي، رونالدو، أوتافيو وبروزوفيتش.

 

دوري روشن السعودي
التشكيل المثالي للجولة الـ19

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