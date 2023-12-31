ضبط مواطنَين لترويجهما القات بالدائر 26 لاعبًا في قائمة منتخب السعودية بكأس آسيا للمرة الأولى تعليق تداول سهم أميانتيت رباعي النصر يقود التشكيل المثالي للجولة الـ19 2023 الأشد الحرارة منذ بدء السجلات المناخية عروض سعودية أمام محمد النني الزبادي المتحمض جدًا يقلل الاكتئاب ويحسن المزاج بروزوفيتش يخطف نجومية الجولة الـ19 مساند: كل مخاوفك من استقدام العمالة يبددها التأمين على العقد الفرج والشهراني والغنام أبرز الغائبين عن قائمة مانشيني
شهدت الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ليتواجد 4 من صفوفه في التشكيل المثالي، ويتقدمهم؛ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن التشكيل المثالي للجولة الـ19، وشهد تواجد رباعي النصر، وهم؛ رونالدو، ومواطنه أوتافيو، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، وحارس المرمى نواف العقيدي.
ومنحت “سوفاسكور”، بروزوفيتش أعلى تقييم في الجولة الـ19 بـ9.6 درجات، بعد المستوى المميز الذي قدمه ضد التعاون، ونال نواف العقيدي ثالث أعلى تقييم بـ8.5 درجة، أوتافيو 8 درجات، وحصد كريستيانو 7.8 درجة.
وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ حارس النصر، نواف العقيدي، وفي الدفاع، ثنائي الأهلي، روجر إيبانيز وسعد بالعبيد، وثنائي الهلال، كاليدو كوليبالي وسعود عبدالحميد.
ويتواجد في الوسط والهجوم بالتشكيل المثالي، كل من؛ نجم أبها، حسن العلي، وثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، محمد فوزير وخالد آل سبيعي، بجانب ثلاثي العالمي، رونالدو، أوتافيو وبروزوفيتش.