رجل يقتل 4 من أسرته في نيويورك والشرطة ترديه

أفادت السلطات الأمريكية أن رجلًا، يحمل سكينًا، قتل أربعة من أفراد أسرته، من بينهم طفلان، في منزل بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك، قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.

بلاغ للشرطة

وقالت شرطة مدينة نيويورك: إن فتاة اتصلت للإبلاغ عن الحادث الذي وقع في حي فار روكاواي بكوينز، وقالت: إن “أحد أقاربها يقتل أفراد عائلتها”.

وأضافت الشرطة للصحفيين أن المشتبه به البالغ من العمر 38 عامًا طعن اثنين من أفراد الشرطة الذين توجهوا إلى مكان الحادث؛ فأطلق أحدهم النار عليه؛ فأرداه قتيلًا.

وأفادت بأن المشتبه به سبق اعتقاله بسبب واقعة عنف منزلي، ونُقل الضابطان المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج، بحسب سكاي نيوز.

وأوضحت الشرطة أن الأشخاص الأربعة الذين تعرضوا للطعن حتى الموت هم صبي يبلغ من العمر 12 عامًا، وفتاة 11 عامًا، وامرأة 44 عامًا، ورجل في الثلاثينيات من عمره.

وأضافت بأنها عثرت على الطفل البالغ من العمر 11 عامًا أمام المنزل، بينما كان الثلاثة الآخرون داخل غرف النوم.

وقالت: إن شخصًا خامسًا تعرّض للطعن، هي امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا، وترقد في المستشفى في حالة حرجة، مضيفة بأن المشتبه به أشعل النار في أريكة في غرفة المعيشة بالمنزل؛ وهو ما أجبر أفراد الشرطة على انتظار وصول فِرق الإطفاء قبل الدخول إلى المنزل.