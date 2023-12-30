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رحلة التغذية المدرسية من العصيدة والمرقوق حتى المقصف الحديث

السبت ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٥ مساءً
رحلة التغذية المدرسية من العصيدة والمرقوق حتى المقصف الحديث
المواطن - فريق التحرير

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مرت التغذية المدرسية برحلة من التطور عبر الزمن لتواكب الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية للاهتمام بتغذية الطلاب.

رحلة التغذية المدرسية

وتعد التغذية المدرسية إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة المعارف (التعليم لاحقًا) منذ حقبة السبعينيات من القرن الماضي ضمن عدة برامج للتنمية التعليمية.

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كيك وعصير

كانت بداية التغذية في مدارس 5 مناطق بالمملكة، عام 1971 وكانت عبارة عن قطعة كيك وعلبة عصير وفي العام التالي تم التوسع في التوزيع لتغطي 8 مناطق تعليمية

تنوع الوجبات

وفي عام 1975 بدأت عملية التنوع في الوجبات سواء في العام الواحد أو بين الأعوام المختلفة وجمعت التغذية بين الأصناف الشعبية مثل العصيدة والمرقوق وبعض الأصناف العالمية.
ومع مرور السنوات كانت تضاف بعض الأصناف وتحذف الأخرى ومن بينها الفول السوداني ومهلبية الكاكاو وكعكة التمر وبسكويت اللوز حتى صار لكل يوم من أيام الأسبوع وجبة مخصصة وفق جدولة زمنية.

مرحلة المقصف المدرسي

وفي مرحلة لاحقة تم اعتماد فكرة المقصف المدرسي ليقدم العديد من الأصناف والوجبات للطلاب مع مراعاة الشروط الخاصة بالسلامة والقيمة الغذائية.

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