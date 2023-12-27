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رد الدين لـ ديوكوفيتش .. لقطات من تتويج ألكاراز بـ كأس موسم الرياض للتنس بعدسة “المواطن”

الأربعاء ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ مساءً
رد الدين لـ ديوكوفيتش .. لقطات من تتويج ألكاراز بـ كأس موسم الرياض للتنس بعدسة “المواطن”
المواطن - محمد سمعه - تصوير : خالد الحمودي

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نجح اللاعب الإسباني كارلوس ألكاراز في رد الدين للاعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بالفوز عليه بنتيجة 2- 1 في نهائي كأس موسم الرياض للتنس للرجال اليوم.

كأس موسم الرياض للتنس

وأُقيمت المباراة في ملعب المملكة آرينا في الرياض، حيث شهدت المباراة حضورًا جماهيريًّا كبيرًا لعشاق الكرة الصفراء.

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وفاز ألكاراز بمجموعتين مقابل مجموعة لـ ديوكوفيتش.

وكان ألكاراز خسر من قبل مرتين أمام ديوكوفيتش حيث كانت الأولى في نهائي بطولة سينسيناتي في أمريكا ثم الخسارة في نصف نهائي بطولة تورينو الإيطالية.

كأس موسم الرياض للتنس

كأس موسم الرياض للتنس

كأس موسم الرياض للتنس

كأس موسم الرياض للتنس

كأس موسم الرياض للتنس

كأس موسم الرياض للتنس

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