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خلال فترة الانتقالات الشتوية

رد الهلال على عرض الاتفاق لضم عبدالإله المالكي

السبت ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
رد الهلال على عرض الاتفاق لضم عبدالإله المالكي
المواطن - فريق التحرير

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حسمت إدارة نادي الهلال، موقفها من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالإله المالكي للاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الاتفاق يسعى لضم عبدالإله المالكي

وأكد برنامج “برا 18″، أن مسؤولي الاتفاق تواصلوا شفهيًا مع إدارة الهلال للتعاقد مع عبدالإله المالكي، على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي، خاصة أن لا يُشارك مع الأزرق بشكل منظم حاليًا.

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عبدالإله المالكي
المالكي – المصدر @Alhilal_FC

وأوضحت الإدارة الهلالية لنظيرتها في الاتفاق، أنها تُفضل عدم الخوض في أي تفاصيل خاصة بإعارة لاعبيه حاليًا، حتى تتضح الرؤية الفنية خلال الفترة المقبلة، وذلك تجنبًا لإصابة النجوم الأساسيين.

وأشار البرنامج المذاع عبر SSC، إلى أن وكيل عبدالإله المالكي أبلغ إدارة الاتفاق، بأن تكلفة إعارة اللاعب ستصل إلى 10 ملايين ريال، بجانب راتب مليون ريال، ورغم ضخامة المبلغ، ولكن النادي متمسك بضمه.

عبدالإله المالكي
المالكي – المصدر @Alhilal_FC

جيرارد يسعى لتدعيم الفريق

وكان المدير الفني للاتفاق، ستيفن جيرارد قد صرح في المؤتمر الصحافي بعد مباراة فريقه ضد النصر بالأمس، قائلًا “النادي سيدخل فترة الانتقالات الشتوية بقوة، بحثًا عن تدعيم صفوف الفريق”.

الاتفاق
لاعبو الفريق – المصدر @Ettifaq

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