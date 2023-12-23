رد الهلال على عرض الاتفاق لضم عبدالإله المالكي

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حسمت إدارة نادي الهلال، موقفها من رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالإله المالكي للاتفاق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد برنامج “برا 18″، أن مسؤولي الاتفاق تواصلوا شفهيًا مع إدارة الهلال للتعاقد مع عبدالإله المالكي، على سبيل الإعارة في الميركاتو الشتوي، خاصة أن لا يُشارك مع الأزرق بشكل منظم حاليًا.
وأوضحت الإدارة الهلالية لنظيرتها في الاتفاق، أنها تُفضل عدم الخوض في أي تفاصيل خاصة بإعارة لاعبيه حاليًا، حتى تتضح الرؤية الفنية خلال الفترة المقبلة، وذلك تجنبًا لإصابة النجوم الأساسيين.
وأشار البرنامج المذاع عبر SSC، إلى أن وكيل عبدالإله المالكي أبلغ إدارة الاتفاق، بأن تكلفة إعارة اللاعب ستصل إلى 10 ملايين ريال، بجانب راتب مليون ريال، ورغم ضخامة المبلغ، ولكن النادي متمسك بضمه.
وكان المدير الفني للاتفاق، ستيفن جيرارد قد صرح في المؤتمر الصحافي بعد مباراة فريقه ضد النصر بالأمس، قائلًا “النادي سيدخل فترة الانتقالات الشتوية بقوة، بحثًا عن تدعيم صفوف الفريق”.
عبدالرحمن الحميدي:
حسب مصادر "برا18" عالية الموثوقية إدارة #الاتفاق تواصلت مع #الهلال لطلب خدمات اللاعب عبدالإله المالكي، لكن إدارة #الهلال أخبرتهم أنها لن تخوض في تفاصيل إعارة أي لاعب حتى تتضح الصورة.. وحسب المعلومات مبلغ إعارة اللاعب وصل للاتفاق من وكيل اللاعب@A_AlHameedi pic.twitter.com/UnvrkaFeSI
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 22, 2023