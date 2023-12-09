رد فعل يايسله بعد نتيجة مباراة الأهلي ضد الرائد

أبدى المدرب الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رد فعله، وذلك بعد نهاية مباراة الأهلي ضد الرائد مساء اليوم بالتعادل السلبي في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن.

الأهلي ضد الرائد

وقال يايسله في المؤتمر الصحفي بعد مباراة الأهلي ضد الرائد: ” التعادل أحبطني، كنا نريد الفوز ولكن التعادل نتيجة عادلة بين الفريقين”.

وأضاف: ” لم نستقبل أي هدف خلال المباريات الـ3 الماضية، وهذا أمر جيد لكن لدينا بعض المشاكل الهجومية والتي نُعاني بسببها ومنها إهدار الفرص”.

ملخص المباراة

وفي مباراة الرائد، دخل الأهلي الشوط الأول ضاغطًا بكل قوته الهجومية، وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وسنحت فرصة للإيفواري فرانك كيسيه لإحراز الهدف الأول للأهلي بالدقيقة الـ31 ولكن دون جدوى، كذلك أهدر المغربي كريم البركاوي فرصة إحراز الهدف الأول لنادي الرائد بالدقيقة الـ35.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي هجماته محاولًا إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل استبسال دفاعي من لاعبي الرائد.

وبعد التعادل، أصبح رصيد الأهلي 31 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما أصبح رصيد الرائد 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

وكانت مباريات الجولة الـ16 من دوري روشن، انطلقت بداية من أول أمس الخميس، بفوز الحزم على الفتح بثنائية دون رد، وفوز ضمك على الاتحاد بثلاثية لهدف، وتعادل الشباب مع الاتفاق بدون أهداف.

وانتهت مباريات أمس، في الجولة الـ16 بفوز الهلال على الطائي بنتيجة 2- 1، وفوز التعاون على الفيحاء برباعية مقابل هدف، وفوز الخليج على أبها بثلاثية لهدف، وفوز النصر على الرياض برباعية لهدف.