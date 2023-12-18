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احتفاء عالمي تحت شعار العربية لغة الشعر والفنون

رسالة مجمع الملك سلمان احتفالَا بـ اليوم العالمي للغة العربية

الإثنين ١٨ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٨ مساءً
رسالة مجمع الملك سلمان احتفالَا بـ اليوم العالمي للغة العربية
المواطن - فريق التحرير

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تحتفل منظمة الأمم المتحدة، باليوم العالمي للغة العربية، تحت شعار “العربية: لغة الشعر والفنون”، حيث يتزامن الاحتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الخمسين لإعلان اللغة العربية، لغة رسمية في الأمم المتحدة.

مجمع الملك سلمان يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

وقال الأمين العام لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الدكتور عبدالله الوشمي، في كلمته بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية؛ عندما يتحدث العربي عن لغته فكأنه ينظر بعينه إلى عينه، وعندما يتحدث غير العربي عن اللغة العربية فإنه يتحدث عن التاريخ والحاضر والمستقبل.

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وأضاف: “في مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تتلاقى الأبعاد الموضوعية والفنية وتتكامل لصناعة مستقبل لغوي ينطلق من عمق لغتنا العربية، وحيويتها وطموحها المتصاعد لتكون اللغة أم الحياة وابن الثقافة”.

اللغة العربية أهم الركائز الثقافية

ويحتفي مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بجهود المملكة العربية السعودية في تمكين اللغة العربية، ويعرّف بمسارات العمل العامة في المجمع، ورؤيته، ويؤكد ترحيب المجمع بالشَّراكات المعززة لخدمة لغتنا، كما تضمنت عديدًا من الرؤى والتطلعات.

تعد اللغة العربية إحدى أهم الركائز الثقافية والحضارية للشعوب العربية، وتحظى بدور حيوي في تعزيز الهوية والتواصل بين الناس. وتعزيزًا لمكانة لغة الضاد خاصة لدى فئة الشباب، أطلقت السعودية مؤخرًا سلسلة من المبادرات الرائدة التي تهدف إلى حماية وتعزيز اللغة العربية وصون الهوية العربية والنهوض بها في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات.

مبادرات ترسيخ الهوية العربية والثقافية

وتأتي هذه المبادرات في إطار ترسيخ الهوية العربية والثقافية، وتعزيز دور اللغة العربية بوصفها ثقافة حضارية عريقة. ومن هذه المبادرات مبادرة “خوالد” الشعرية، وهي منصة صوتية تستهدف تسجيل ألف قصيدة مختارة من عصر ما قبل الإسلام، وكذلك مبادرة “علماء العربية” للاحتفاء بمن رفعوا لواء اللغة العربية وتكريمهم، ومبادرة جائزة “مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية” وهي جائزة دولية يتجاوز إجمالي قيمتها 1.6 مليون ريال.

وساهم في تلك المبادرات “مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية” الذي تم تدشينه عام 2019. وتهدف مبادرة “خوالد” الشعرية إلى الحفاظ على التراث الشعري العربي ونشره بين الجمهور، حيث يتم تسجيل القصائد بأصوات شعراء متميزين، ويتم توفير الترجمة والتفسير للقصائد لزيادة الوعي والفهم لدى القراء. تعد هذه المبادرة خطوة هامة نحو تعزيز قيمة الشعر والأدب العربي.

احتفاء عالمي

يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام. وتم تحديد هذا اليوم من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للاحتفال باللغة العربية وتعزيز قيمتها وأهميتها كواحدة من اللغات الرئيسية في العالم.

تعتبر اللغة العربية واحدة من أقدم اللغات في العالم وتحظى بمكانة هامة في الثقافة والأدب والدين. يتحدث العربية حوالي 422 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم كلغة أم، وتعتبر اللغة الرسمية في 25 دولة. كما أنها لغة القرآن الكريم وتستخدم في الصلاة والطقوس الدينية للمسلمين.

التنوع الثقافي العالمي

تحتفل اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية من خلال تنظيم فعاليات ومناسبات متنوعة تشمل المحاضرات والندوات والمعارض والفعاليات الثقافية. يهدف هذا اليوم إلى تعزيز الوعي بأهمية اللغة العربية وإثراء المحتوى العربي على الإنترنت وتعزيز التواصل والتفاهم بين الثقافات المختلفة.

ويسلط الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، الضوء على تراث وثقافة العرب ويعزز الاحترام والتقدير للغة العربية ومساهمتها في التنوع الثقافي للعالم.

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