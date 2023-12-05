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لا يوجد أية رسوم على تأشيراتهم

رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن

الثلاثاء ٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
رسوم إصدار تأشيرة عمالة منزلية لخدمة مسن
المواطن - فريق التحرير

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ردت منصة خدمات العمالة المنزلية “مساند”، على استفسار أحد المستفيدين بشأن الرسوم المحددة لاستقدام عمالة للمسن.

تأشيرة العمالة المنزلية لذوي الإعاقة

جاء ذلك ردًّا من منصة مساند، على استفسار عبر منصة إكس جاء فيه: “ما هي شروط ورسوم إصدار تأشيرة مجانية لطالب خدمة مسن أو لذوي الإعاقة؟!”.

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وأجابت منصة مساند، بقولها: “إنه لا يوجد أية رسوم على تأشيرات العمالة المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين، في حال وجود إعفاء من نظام الرعاية الاجتماعية”.

كذلك أوضحت منصة مساند حالة الاستقدام في حالة رفض طلب التأشيرة، متابعة: “إذا تم رفض طلب التأشيرة، يتم تلقائيًّا رفض طلب الاستقدام. ويمكن عرض أسباب رفض التأشيرة في منصة مساند- التأشيرات”.

الاستقدام عبر مساند

يذكر أن منصة مساند إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة إلكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الأطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

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